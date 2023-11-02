В Пензенской области решили не менять размер взноса за капремонт

02.11.2023 | 17:06

В Пензенской области размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме оставят на прежнем уровне.

Соответствующий документ подписан председателем регионального правительства Николаем Симоновым.

Таким образом, в 2024 году минимальный размер взноса для жителей области определен в 9,50 руб. за 1 квадратный метр жилья. Столько же пензенцы платят сейчас.

Ранее сообщалось, что антикоррупционную экспертизу проходит документ, утверждающий повышение тарифа на 1 рубль (до 10,50).

В 2023 году в регионе также не стали менять размер взноса, сохранив его на уровне 2022-го.

Напомним, в перечень минимально необходимых услуг и работ по капитальному ремонту входит ремонт крыши, фасада (требующего и не требующего утепления), фундамента, внутридомовых инженерных систем, лифтов (или их замена).