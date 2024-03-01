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Из жизни

Пензенец пожаловался в УФАС на рекламу бесплатного мастер-класса

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Областное антимонопольное управление по заявлению пензенца признало незаконной рекламу бесплатного кулинарного мастер-класса.

Мужчине позвонили из ООО «М Конкорд» и стали рассказывать о мастер-классе, который пройдет в регионе. Ему сообщили, что там можно будет продегустировать блюда, пообщаться с шеф-поварами и получить подарок. Вот только пензенца такая перспектива не впечатлила: звонок вызвал у него раздражение, так как согласия на получение рекламы он не давал.

Горожанин обратился в региональное УФАС России. Комиссия признала рекламу противоречащей требованиям закона.

«Материалы о нарушении направлены уполномоченному должностному лицу Пензенского УФАС России для возбуждения дела», - добавили в ведомстве.

Ранее пензенец добился наказания для банка за рекламные звонки, согласия на которые он не выражал. Кредитно-финансовую организацию оштрафовали на 250 000 рублей.

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