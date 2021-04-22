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Общество

В Пензе комиссия проконтролировала процесс реконструкции Московской

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В четверг, 22 апреля, чиновники из администрации Пензы проверили, как идет реконструкция верхней части улицы Московской.

На участке от Карла Маркса до Кураева готовятся перекладывать магистральные сети. Протяженность нового теплопровода составит 448 метров. Несмотря на большой объем, работа должна завершиться до 1 июля.

Участники совещания указали на то, что местных жителей необходимо заранее оповещать об отключениях воды. Кроме того, с собственниками зданий проработают самовольные врезки в коммуникации.

Предполагается, что процесс преображения верхней части Московской завершится в ноябре. Здесь обустроят новую прогулочную зону, вымощенную гранитной плиткой, высадят новые деревья, установят малые архитектурные формы и оборудуют дополнительное освещение.

«Этот участок среди общественных территорий Пензы голосованием выбрали в прошлом году сами горожане. С 26 апреля пензенцам предстоит выбрать очередной проект для реализации в 2022 году. Проголосовать за одну из 25 территорий жители смогут на сайте https://58.gorodsreda.ru», - напомнили в пресс-службе мэрии.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Бакунинский мост когда московская прокуратура приступит проверять ????

Гость||

Брехня, мы не выбирали, кирдык московской,факт! За что эти криворукие не возьмутся, все изуродуют!

Гость||

Не надо никаких архитектурных форм, одну срамоту под видом артобъектов вкрячивают! Стыдно детям малым показать!

Имя: Гость
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