Андрей Лузгин: На Московской нарушен шаг озеленения

Несколько десятков деревьев планируется высадить на улице Московской во время ее реконструкции на участке от Карла Маркса до Кураева. Об этом в среду, 31 марта, рассказали в администрации Пензы.
Мэр города Андрей Лузгин отметил, что сейчас не соблюден так называемый шаг озеленения - расстояние между зелеными насаждениями. Поэтому предполагается высадить 66 новых деревьев вместо утраченных. Скорее всего, это будут традиционные липы, причем уже взрослые растения в возрасте около 8 лет.
Кроме того, в верхней части Московской появятся информационные указатели, лавочки, дополнительное освещение. А изюминкой новой пешеходной зоны могут стать необычные скамьи в виде кресел, рассчитанных на одного человека.
Благоустройство Московской должно быть завершено к ноябрю.
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Давно пора,было закрыть её для автомобилей.Половина улицы пешеходная,а вторая не улица ,а сплошная парковка,хотя в 10 м,находится парковка на Кураева.Даже если люди работают там,но работатают люди отнюдь не бедные и в состоянии заплатить 100 р,в день за парковку