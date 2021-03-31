Общество

Андрей Лузгин: На Московской нарушен шаг озеленения

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Несколько десятков деревьев планируется высадить на улице Московской во время ее реконструкции на участке от Карла Маркса до Кураева. Об этом в среду, 31 марта, рассказали в администрации Пензы.

Мэр города Андрей Лузгин отметил, что сейчас не соблюден так называемый шаг озеленения - расстояние между зелеными насаждениями. Поэтому предполагается высадить 66 новых деревьев вместо утраченных. Скорее всего, это будут традиционные липы, причем уже взрослые растения в возрасте около 8 лет.

Кроме того, в верхней части Московской появятся информационные указатели, лавочки, дополнительное освещение. А изюминкой новой пешеходной зоны могут стать необычные скамьи в виде кресел, рассчитанных на одного человека.

Благоустройство Московской должно быть завершено к ноябрю.

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Гость||

Давно пора,было закрыть её для автомобилей.Половина улицы пешеходная,а вторая не улица ,а сплошная парковка,хотя в 10 м,находится парковка на Кураева.Даже если люди работают там,но работатают люди отнюдь не бедные и в состоянии заплатить 100 р,в день за парковку

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сейчас не соблюден так называемый шаг озеленения - расстояние между зелеными насаждениями. Поэтому предполагается высадить 66 новых деревьев вместо утраченных.
А утрачено сколько? И какой у них раньше был шаг? Не пойму, в чем развод.

Гость||

Да неужели! А мэр не ответит где этот шаг не нарушен? Почему в городе продолжается уничтожение зеленых насаждений , деревьев и кустарников , а та малость что высаживается вообще не получает ни какого ухода и в основном гибнет. Лузгин уйди в отставку добровольно.

Гость||

Гость писал(a):

А утрачено сколько? И какой у них раньше был шаг? Не пойму, в чем развод.
Старые фото Московской посмотрите.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

сейчас не соблюден так называемый шаг озеленения - расстояние между зелеными насаждениями.
А что раньше то не заметили ЭТОГО ??? Заботливый вы наш !!!

Гость||

8летние липы загнутся однозначно, особенно,если их осенью вкрячат! Те, что уже посадили прошлой осенью в скверах, уже загнулись, скорее всего...

Гость||

Гость писал(a):

А утрачено сколько? И какой у них раньше был шаг? Не пойму, в чем развод.
Они с сквером Трех Гвоздик вместе с прокуратурой разобраться за 5 лет так и не смогли. Развод во всем.

Гость||

Вазоны туда надо переставить

Имя: Гость
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