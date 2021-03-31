Андрей Лузгин: На Московской нарушен шаг озеленения

31.03.2021 | 11:07

Несколько десятков деревьев планируется высадить на улице Московской во время ее реконструкции на участке от Карла Маркса до Кураева. Об этом в среду, 31 марта, рассказали в администрации Пензы.

Мэр города Андрей Лузгин отметил, что сейчас не соблюден так называемый шаг озеленения - расстояние между зелеными насаждениями. Поэтому предполагается высадить 66 новых деревьев вместо утраченных. Скорее всего, это будут традиционные липы, причем уже взрослые растения в возрасте около 8 лет.

Кроме того, в верхней части Московской появятся информационные указатели, лавочки, дополнительное освещение. А изюминкой новой пешеходной зоны могут стать необычные скамьи в виде кресел, рассчитанных на одного человека.

Благоустройство Московской должно быть завершено к ноябрю.