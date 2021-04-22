Глава Заречного отчитался о выросших в 2020 году доходах

22.04.2021 | 09:52

В Заречном опубликовали сведения о доходах, полученных в 2020 году главой города Олегом Климановым. Информацию разместили на официальном сайте местной администрации.

Декларированный годовой доход Климанова составил 2 млн 979 тыс. 88 руб. 69 коп. В собственности у него находится четверть квартиры (44,9 кв. м), половина земельного участка (623 кв. м), половина садового домика (30 кв. м), гараж (25,3 кв. м) и надувная лодка Akila DSN-300.

Годом ранее Климанов отчитался о сумме в 2 млн 192 тыс. 805 рублей. Таким образом, его доход увеличился почти на 800 тыс. руб. Имущество осталось прежним.

Супруга Климанова получила доход в размере 1 млн 270 тыс. 479 руб. 26 коп. (годом ранее - 1 млн 252 тыс. 365 руб.)

Она владеет квартирой (37,3 кв. м), двумя третями квартиры (82,9 кв. м), гаражом (60, 5 кв. м) и автомобилем Lexus (в прошлой декларации значилась Toyota).