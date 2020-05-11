У главы Заречного Олега Климанова увеличился годовой доход

11.05.2020 | 13:00

Администрация Заречного обнародовала сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера главы города Олега Климанова.

За 2019 год он задекларировал 2 млн 192 тыс. 805 рублей. Таким образом, благосостояние чиновника по сравнению с 2018-м (1 млн 944 тыс. 672 рубля) улучшилось на 248 тыс. 133 рубля.

В собственности руководителя закрытого города четвертая часть квартиры площадью 44,9 кв. м, половина земельного участка (623 кв. м), половина садового домика (30 кв. м) и гараж (25,3 кв. м). Также у Олега Климанова есть надувная лодка Akila DSN-300.

Его супруга за 2019 год получила 1 млн 252 тыс. 365 рублей (за 2018-й - 1 млн 178 тыс. 643 рубля). Ей принадлежит 2/3 доли в квартире площадью 82,9 кв. м, квартира (37,3 кв. м). Кроме того, за ней числятся гараж (60,5 кв. м) и автомобиль марки Toyota.

Для сравнения: в декларации за 2017 год Олег Климанов указал сумму в 1 млн 903 тыс. 22 рубля, его жена - 2 млн 947 тыс. 790 рублей (с учетом продажи имущества на сумму 1 млн 700 тыс.).