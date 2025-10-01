В Заречном женщина умерла после ссоры с сыном

01.10.2025 | 20:19

В Заречном осудили 52-летнего местного жителя. Его признали виновным в смерти матери.

В декабре прошлого года родственники поссорились. Сын не смог совладать с эмоциями и несколько раз ударил женщину по голове. У пострадавшей пошла кровь из носа, она потеряла равновесие и упала на тумбочку.

Пенсионерку госпитализировали в тот же день, она впала в кому, а 21 марта 2025 года скончалась.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности и приговорили к 1 году ограничения свободы.

«Приговор в законную силу не вступил, поскольку не истек срок для его обжалования», - сообщили в Зареченском городском суде.