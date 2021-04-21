В Пензенской области назначен прокурор еще в одном районе

21.04.2021 | 09:25

На должность прокурора Вадинского района назначен юрист 1 класса Долгов Денис Сергеевич. Соответствующий приказ подписал 16 апреля Генеральный прокурор Российской Федерации.

Об этом сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Денис Долгов родился в 1991 году в Нижнем Ломове. В 2013-м окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «юриспруденция».

Проходит службу в органах прокуратуры с декабря 2014 года. Занимал должности помощника и старшего помощника прокурора Городищенского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Пензенской области, заместителя прокурора Колышлейского района, заместителя прокурора Октябрьского района Пензы.

За примерное исполнение служебных обязанностей имеет поощрения прокурора Пензенской области. Женат, воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Ранее стало известно о назначениях прокуроров в Тамалинском, Городищенском и Наровчатском районах.