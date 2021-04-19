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Общество

В Тамалинский район назначен новый прокурор

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В Тамалинском районе на должность прокурора назначена Жанна Васильевна Тюнина. Соответствующий приказ Генеральный прокурор РФ подписал 16 апреля.

Жанна Тюнина родилась в 1979 году в Пензе. В 2007 году она окончила ПГУ имени В. Г. Белинского по специальности «юриспруденция». В феврале 2008 года приступила к службе в органах прокуратуры, рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Тюнина состояла в должностях старшего специалиста 1-го разряда Пензенской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, старшего помощника прокуроров Кузнецка, Колышлейского района, помощника прокурора Белинского района, прокурора и старшего прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры области, помощника прокурора Шемышейского района, заместителя прокурора Малосердобинского района.

За примерное исполнение служебных обязанностей Жанну Тюнину поощрял прокурор области. Она замужем, воспитывает дочь.

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Источник — фото epp.genproc.gov.ru
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