Поливомоечные машины и дожди: улицы Пензы очистят от пыли

20.04.2021 | 14:04

Улицы Пензы убирают от пыли. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в аккаунте администрации города в соцсети Instagram.

Поливомоечные машины вышли на улицы 8 Марта, Окружную, Коммунистическую, Парковую, Тарханова, Автономную, Измайлова, Антонова, Чаадаева, Каракозова, Саранскую, Ерик, Злобина, Тухачевского, Павлушкина, Долгорукова, Беляева и другие, в Горбатов переулок, на проспекты Победы и Строителей.

Накануне, 19 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко обратил внимание чиновников на пылевые бури, бушевавшие в Пензе и Кузнецке.

«В четверг, пятницу и субботу люди задыхались в пыли. Песок, которым улицы посыпали зимой, поднимался в воздух», - констатировал врио главы региона.

Бороться с пылью на улицах поможет и погода. В область пришли дожди. Так, 21 апреля прогнозируются осадки и усиление ветра до 25 м/с.