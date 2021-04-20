Общество

Поливомоечные машины и дожди: улицы Пензы очистят от пыли

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Улицы Пензы убирают от пыли. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в аккаунте администрации города в соцсети Instagram.

Поливомоечные машины вышли на улицы 8 Марта, Окружную, Коммунистическую, Парковую, Тарханова, Автономную, Измайлова, Антонова, Чаадаева, Каракозова, Саранскую, Ерик, Злобина, Тухачевского, Павлушкина, Долгорукова, Беляева и другие, в Горбатов переулок, на проспекты Победы и Строителей.

Накануне, 19 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве врио губернатора Олег Мельниченко обратил внимание чиновников на пылевые бури, бушевавшие в Пензе и Кузнецке.

«В четверг, пятницу и субботу люди задыхались в пыли. Песок, которым улицы посыпали зимой, поднимался в воздух», - констатировал врио главы региона.

Бороться с пылью на улицах поможет и погода. В область пришли дожди. Так, 21 апреля прогнозируются осадки и усиление ветра до 25 м/с.

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Гость||

А как же другие города? В Никольске сейчас полно пыли- полны глаза если выйдешь на улицу. Я уже много лет не видел на улицах поливомоечных машин - с конца 90-х пропали с улиц.

Гость||

От пыли дожди дня 3 будут это и есть поливочные машины?

Гость||

Это всё полумеры. Чисто не там, где убирают, а там где грязь не разбрасывают. ПРЕКРАТИТЕ ПОСЫПАТЬ ЗИМОЙ УЛИЦЫ ПЕСЧАНО-СОЛЯНОЙ СМЕСЬЮ!

Имя: Гость
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