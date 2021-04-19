В субботник жители Пензы задыхались из-за пылевых бурь

19.04.2021 | 09:19

Жители крупных населенных пунктов Пензенской области с приходом весны начали задыхаться от пыли. Проблему озвучил во время планерки в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

«В четверг, пятницу и субботу люди задыхались в пыли. Песок, которым улицы посыпали зимой, поднимался в воздух», - констатировал Мельниченко.

Особенно остро на ситуацию отреагировали аллергики. Однако и для тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, такой воздух может быть опасным.

По словам врио губернатора, проблема возникла не только в Пензе, но и в Кузнецке, Никольске, Сердобске.

«Мы перестроили систему мониторинга сетей. Люди практически везде про это пишут. Сети буквально взорвались обсуждением пылевых бурь, которые бушевали в Пензе и Кузнецке», - рассказал врио губернатора.

Особенно много нареканий было от жителей Кузнецка, на что указали главе местной администрации Сергею Златогорскому.

В Пензе в пятницу, 16 апреля, проходила санитарная пятница, 17-го числа проводился один из массовых субботников, в котором принимали участие не только коммунальные службы, но и работники предприятий и организаций, чиновники, студенты, школьники, активные горожане.