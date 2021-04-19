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Общество

В субботник жители Пензы задыхались из-за пылевых бурь

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Жители крупных населенных пунктов Пензенской области с приходом весны начали задыхаться от пыли. Проблему озвучил во время планерки в понедельник, 19 апреля, врио губернатора Олег Мельниченко.

«В четверг, пятницу и субботу люди задыхались в пыли. Песок, которым улицы посыпали зимой, поднимался в воздух», - констатировал Мельниченко.

Особенно остро на ситуацию отреагировали аллергики. Однако и для тех, кто не страдает хроническими заболеваниями, такой воздух может быть опасным.

По словам врио губернатора, проблема возникла не только в Пензе, но и в Кузнецке, Никольске, Сердобске.

«Мы перестроили систему мониторинга сетей. Люди практически везде про это пишут. Сети буквально взорвались обсуждением пылевых бурь, которые бушевали в Пензе и Кузнецке», - рассказал врио губернатора.

Особенно много нареканий было от жителей Кузнецка, на что указали главе местной администрации Сергею Златогорскому.

В Пензе в пятницу, 16 апреля, проходила санитарная пятница, 17-го числа проводился один из массовых субботников, в котором принимали участие не только коммунальные службы, но и работники предприятий и организаций, чиновники, студенты, школьники, активные горожане.

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Гость||

Весь город в говне.

Гость||

Акцию надо провести. Или флешмоб. Или эстафету.

Гость||

При новом губернаторе город становится чище. В прошлые года этот зимний песок и не убирали...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Песок, которым улицы посыпали зимой, поднимался в воздух», - констатировал Мельниченко.
Таки возвращаются традиции понедельника?

Гость||

какая буря ? пензаинформ выдумывает новости

Гость||

А крестный ход будет?

Гость||

Очень много песка на дорогах

Гость||

Гость писал(a):

Очень много песка на дорогах
Все эти годы его сыпали и сыпали, и никто его не убирал.

Гость||

как было ни каких изменений

Гость||

Вчера проходил мимо городской администрации. Прошлогодняя листва лежит на газонах. Прошёл сквером Пушкина тот же самый вид и это центр города. Пыль и грязь.

Гость||

Вчера проходил мимо городской администрации. Прошлогодняя листва лежит на газонах. Прошёл сквером Пушкина тот же самый вид и это центр города. Пыль и грязь.

Гость||

Что толку от субботника.Позавчера убрали,а сегодня ветерок весь мусор разнёс по округе.

Почему не вывозят мусор???

Гость||

Гость писал(a):

Почему не вывозят мусор???
Как это не вывозять? А как же узник Эскабана? Месяц как вывезен

Гость||

Уважаемый ,Олег Мельниченко , может вы научите работать администрацию октябрьского района. Вы посмотрите , что у нас , район север, происходит.Залежи мусора на Депутатской . Строили дополнительный корпус для детского сада , всю территорию вокруг так и не привели в порюдок.

Гость||

Опять КУРДОВА в субботник отдыхала. Памятник МАТЕРИ грязный. Вокруг не чищено и в старой листве. И не только памятник но и стела ветеранам войны. Получается только поповские места чистые, там КУЛЬТУРА.

Имя: Гость
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