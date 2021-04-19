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Общество

В области за сутки подтвердили 95 случаев коронавируса

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В Пензенской области за сутки подтвердили 95 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 19 апреля, сообщили в федеральном оперативном штабе.

Общее число заразившихся составило 43 912 человек.

С начала эпидемии коронавирус успешно побороли 41 285 инфицированных, зарегистрирована смерть 593 (270 мужчин и 323 женщин).

Коэффициент распространения вируса в области на данный момент составляет 0,95. На 100 000 населения приходится 3 297,6 заражения.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Олег Мельниченко поручил провести анализ и выяснить причины высокого уровня смертности от коронавируса в регионе. Затем специалисты разработают комплекс мер для стабилизации ситуации.

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Гость||

Что по этому поводу скажут маскобараны и ковид дебилы? Ущербный с крематорием тоже отпишись.

Гость||

А запутинцы и за едроссовцы?

Имя: Гость
Комментарий:

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