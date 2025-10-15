Губернатора успешно прооперировали в областной больнице

15.10.2025 | 15:23

Губернатору Пензенской области Олегу Мельниченко сделали плановую операцию по замене сустава. Она прошла успешно, написал он в среду, 15 октября, в своем телеграм-канале.

«В Пензе отличные врачи-специалисты, ничуть не хуже столичных. В Москву на операцию принципиально не поехал. Чувствую себя хорошо, благодарю за это врачей нашей Пензенской областной больницы. Они большие молодцы», - сообщил глава региона.

Теперь Олегу Мельниченко предстоит период восстановления. По его словам, это незначительно повлияет на график его работы.

На недолгое время губернатор планирует перейти на дистанционный режим. «Буду в режиме видеосвязи и личных встреч ежедневно взаимодействовать с главами министерств и ведомств Пензенской области, руководителями муниципалитетов. Ситуация в регионе по-прежнему под моим личным контролем. Буду держать вас в курсе дальнейших событий», - пообещал он.

13 октября стало известно, что Олег Мельниченко посвятит очередной отпуск заботе о здоровье. 15 лет назад он попал в ДТП и перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Сейчас пришло время менять уже искусственный сустав.