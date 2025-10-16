Эксперт назвал работающие народные методы укрепления иммунитета

16.10.2025 | 08:20

Многие народные методы укрепления иммунной системы не являются эффективными. Однако есть несколько работающих. Среди них контрастный душ и дыхательная гимнастика.

«Эффективность контрастного душа имеет научное обоснование. Резкая смена температуры тренирует сосуды и симпато-адреналовую систему, улучшает терморегуляцию. Это не специфическая защита от вирусов, но общее закаливание, снижающее риск переохлаждения. Начинать нужно постепенно. Дыхательная гимнастика тоже эффективна. Практики вроде диафрагмального дыхания активируют парасимпатическую нервную систему, снижая уровень стресса (кортизола). Это благотворно сказывается на иммунитете. Также улучшается вентиляция легких и оксигенация крови», - рассказал в беседе с изданием «Газета.ru» доцент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Дмитрий Карпенко.

К эффективным методам помощи иммунитету эксперт также отнес ароматерапию. Так, эфирные масла чайного дерева и эвкалипта имеют доказанные антисептические свойства, они обеззараживают воздух и улучшают состояние при заложенности носа.

Но, как подчеркнул Карпенко, эти масла не обладают системным влиянием на иммунитет.

Полезен тем, кто пытается не заболеть, и куриный бульон. Он содержит карнозин, который может поддержать иммунитет на ранних стадиях борьбы с гриппом. Такая теплая жидкая пища способна облегчить симптомы.

По словам эксперта, роль некоторых продуктов в укреплении здоровья в период распространения ОРВИ и ОРЗ преувеличена.

«Речь идет об имбире, лимоне, меде и чесноке. Например, чеснок содержит аллицин, обладающий противомикробными свойствами, но для значимого эффекта его нужно есть в очень больших количествах, что небезопасно для ЖКТ», - пояснил он.