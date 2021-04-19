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Общество

В Пензенской области проанализируют причины роста смертности

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За два месяца 2021 года в Пензенской области родилось на 231 ребенка (или на 15%) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. На свет появились 1 312 детей.

Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов на оперативном совещании, которое прошло в региональном правительстве в понедельник, 19 апреля.

«Число умерших увеличилось на 826 человек (или на 25,8%) и составило 4 030», - добавил Уханов.

Врио губернатора Олег Мельниченко констатировал: «Нам надо какой-то комплекс мер в части демографии вырабатывать, так нельзя. Смертность - ковид, понятно. Она увеличивается. Но надо посмотреть, почему у нас такая смертность от ковида, она большая», - оценил Олег Мельниченко.

Он поручил зампреду правительства Вячеславу Космачеву провести анализ, выяснить причины такого уровня смертности и разработать комплекс мер для стабилизации ситуации.

Согласно данным Росстата, в области с мая 2020 года по февраль 2021-го скончалось 2 448 заразившихся COVID-19 жителей. По информации регионального оперативного штаба, за этот период погибли 433 человека с коронавирусной пневмонией.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он поручил зампреду правительства Вячеславу Космачеву провести анализ
То есть тот будет сам анализировать результаты его же собственной деятельность? Ясно, какие будут итоги анализа. Все путем!

Гость||

В О Р О В С Т В О

Гость||

Гость писал(a):

Он поручил зампреду правительства Вячеславу Космачеву
Космачев известный конъюнктурщик. Какие анализы?

Гость||

Давно надо принять меры по недопущению такой смертности.

Гость||

Да как же не будет расти смертность у трудоспособного населения,если динспаризация для галочки,год назад в августе была га юге,а когда запросила на госусоугах распечатку из Минздрава о помещениях мёд учреждения за 20 год,то оказалось ,что я в это время проходила диспансаризацию,аж 3-4 дня,посещала даже уролога у которого в жизни не была и даже не знаю ,что он лечит.вальшивая диспансаризация одно,второе во вторую смену врачей просто нет,так что если и посещать врача то только отпрашиваться,во время отпуска или уж отвезут по скорой.Даже если и попал к врачу и назначили лечение,то все физ.кабинеты в поликлиника Пензы работают с 9-14 ,если это и удобно то только пенсионерам,или людям на больничном,а остальные сами себе врачи,напьються обезболивающих,одно лечат другое калечат,вот и доводят до кладбища.Раньше на всех заводах,предприятиях проводили обязательный медосмотр,а сейчас если и делают в платных клиниках,то для галочки и сдирания денег

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

Он поручил зампреду правительства

> Вячеславу Космачеву провести анализ

То есть тот будет сам

> анализировать результаты его же собственной деятельность? Ясно, какие будут

> итоги анализа. Все путем!

Олег, ну Вы же знаете этого человека. В одно время начинали.

Как так-то??? Ээх(((

Гость||

Что анализировать?Лучше лечить людей нужно!Моя подруга с Краснодарского края перенесла ковид,потом пневмонию 80%поражение легких-сопутствующие заболевания-онколигия,инфаркт!Ее родственницу -96 летнюю вылечили от ковида,а у нас читаешь сопутствующие Умерших заболевания-ожирение,гастрит ,панкреатит!Страшно болеть!Берегите себя люди!

Гость||

Старое и больное население -вот ковид и разгулялся. Это, как лакмусовая бумажка. Это же не "испанка "косящая молодых.

Гость||

Может откроют тайну Леонидовского могильника?

Имя: Гость
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