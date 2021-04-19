В Пензенской области проанализируют причины роста смертности

19.04.2021 | 10:53

За два месяца 2021 года в Пензенской области родилось на 231 ребенка (или на 15%) меньше, чем за аналогичный период 2020-го. На свет появились 1 312 детей.

Об этом сообщил руководитель Пензастата Максим Уханов на оперативном совещании, которое прошло в региональном правительстве в понедельник, 19 апреля.

«Число умерших увеличилось на 826 человек (или на 25,8%) и составило 4 030», - добавил Уханов.

Врио губернатора Олег Мельниченко констатировал: «Нам надо какой-то комплекс мер в части демографии вырабатывать, так нельзя. Смертность - ковид, понятно. Она увеличивается. Но надо посмотреть, почему у нас такая смертность от ковида, она большая», - оценил Олег Мельниченко.

Он поручил зампреду правительства Вячеславу Космачеву провести анализ, выяснить причины такого уровня смертности и разработать комплекс мер для стабилизации ситуации.

Согласно данным Росстата, в области с мая 2020 года по февраль 2021-го скончалось 2 448 заразившихся COVID-19 жителей. По информации регионального оперативного штаба, за этот период погибли 433 человека с коронавирусной пневмонией.