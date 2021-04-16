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Общество

В области на карантин из-за COVID-19 закрыли 13 классов и 11 групп детсадов

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В Пензенской области от коронавируса лечатся 25 школьников и 13 воспитанников детских садов. Данные на пятницу, 16 апреля, обнародовало региональное министерство образования.

В настоящий момент на карантин из-за COVID-19 закрыли 13 классов в 13 школах, которые расположены в Пензе, Кузнецке, Сердобском, Лунинском, Сосновоборском, Неверкинском и Кузнецком районах.

Также распущены 11 групп в 10 детских садах Пензы, Кузнецка, Сосновоборского, Иссинского и Кузнецкого районов.

ОРВИ стала причиной карантина в 3 классах школ Пензы и Лопатинского района.

По данным на минувшую пятницу, 9 апреля, коронавирусом болели 38 юных жителей региона: 27 школьников и 11 детсадовцев.

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