От коронавируса лечатся 38 школьников и детсадовцев региона

09.04.2021 | 13:05

В пятницу, 9 апреля, в Министерстве образования Пензенской области обнародовали актуальные данные о зараженных коронавирусом детях.

В общей сложности от опасной инфекции сейчас лечится 38 несовершеннолетних: 27 школьников и 11 детсадовцев.

Из-за COVID-19 на карантин закрыты 13 классов в 13 учебных заведениях в Пензе, Кузнецке, Башмаковском, Никольском и Пензенском районах, а также 10 групп в 8 дошкольных учреждениях в Пензе, Кузнецке, Никольском, Иссинском и Кузнецком районах.

Что касается ОРВИ, то этот диагноз не стал причиной для закрытия на карантин классов или групп в регионе.

По данным на 2 апреля, коронавирус был выявлен у 20 учеников (однако ни один класс не закрывался на карантин) и 8 малышей (распускались 5 групп в 5 детсадах).