COVID-19: итоги первой половины апреля

16.04.2021 | 08:21

По данным на утро пятницы, 15 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 43 530 случаев коронавирусной инфекции.

За первую половину месяца диагноз поставили 1 511 раз. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 100 заболевших. В марте новых пациентов было 3 717.

В числе инфицированных оказались 132 ребенка. В марте диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 384 детям, в феврале - 360.

Выздоровели за первую половину апреля 2 096 человек. Общее число жителей региона, благополучно перенесших заражение, достигло 41 034.

При этом число летальных случаев, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией, продолжает расти.

В январе стало известно о 61 ушедшем из жизни пациенте, в феврале - о 58, в марте - о 93, а за 15 дней апреля - о 51. Кроме того, именно в этот период были зарегистрированы максимальные суточные показатели смертности (6 и 8 апреля зарегистрировали по пять жертв).