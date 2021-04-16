Сетевое издание|18+|Пятница|16 апр 2021|09:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |

Общество

COVID-19: итоги первой половины апреля

Печать

По данным на утро пятницы, 15 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 43 530 случаев коронавирусной инфекции.

За первую половину месяца диагноз поставили 1 511 раз. Ежедневно оперативный штаб сообщал в среднем о 100 заболевших. В марте новых пациентов было 3 717.

В числе инфицированных оказались 132 ребенка. В марте диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 384 детям, в феврале - 360.

Выздоровели за первую половину апреля 2 096 человек. Общее число жителей региона, благополучно перенесших заражение, достигло 41 034.

При этом число летальных случаев, вызванных непосредственно коронавирусной инфекцией, продолжает расти.

В январе стало известно о 61 ушедшем из жизни пациенте, в феврале - о 58, в марте - о 93, а за 15 дней апреля - о 51. Кроме того, именно в этот период были зарегистрированы максимальные суточные показатели смертности (6 и 8 апреля зарегистрировали по пять жертв).

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Гость||

Эпидемия-когда 1%населения страны заражено.

Пандемия-когда более 20%населения страны заражены.

Покажите на сегодня хоть одну страну в мире ,где есть такой процент заражённых.....нет такой.. ввели всех в страх и панику. Театр мирового масштаба.

Гость||

Даешь какой-нибудь фестивальчик областной, да помаштабнее.

Гость||

Гость писал(a):

Даешь какой-нибудь фестивальчик областной, да помаштабнее.
И дадим. На зло вам маскодебилам

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2021 08:41|

Эпидемия-когда 1%населения страны заражено.

Пандемия-когда более 20%населения страны заражены.

Ты чё сказать-то этим хотел? Или "блеснуть" перед публикой своими, как бы, знаниями?

Гость||

Гость писал(a):

Пандемия-когда более 20%населения страны заражены.
в Пензе поболее 20% было. К врачу не дозвонится, лекарств ни в одной аптеке не было. А то что статистику рисуют какую надо, тебе тут либерашки и алые гребни напоют и без меня.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|16.04.2021 08:51
Гость писал(a):
На зло вам маскодебилам
Сразу видно ты свои уши часто отмораживаешь назло бабушке! А заодно и голову.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте