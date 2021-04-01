Общество

В марте в Пензенской области участились смерти от коронавируса

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В Пензенской области число новых зараженных коронавирусом жителей продолжает снижаться, а вот количество жертв COVID-19 растет.

В марте 2021 года было зарегистрировано 3 717 новых носителей инфекции, что на 1 874 меньше, чем в феврале, когда выявили 5 591 зараженного, и на 2 946 меньше по сравнению с январем (6 663).

За 31 день марта диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 384 детям, в феврале несовершеннолетних в числе заболевших было 360.

В первый месяц весны региональный оперштаб сообщил о 93 умерших от коронавируса пациентах. Это на 35 больше, чем в феврале (58), на 32 больше, чем в январе (61), и на 15 больше, чем в декабре 2020-го (78).

В марте врачи выписали 4 346 человек, перенесших опасную инфекцию, для сравнения: в феврале их было 8 547.

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Гость||

с 1 апреля

Гость||

Расслабились из-за коррупции экс-губернатора и перестали лечить. А когда иногда лечат, как бабушку 104-х летнюю, то и результат совсем другой, положительный! Вывод, министру накрутить хвоста, чтоб не спустя рукава он и его подчинённые работали!

Гость||

с 1 апреля, с днем дурака!

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