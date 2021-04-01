В марте в Пензенской области участились смерти от коронавируса

01.04.2021 | 16:05

В Пензенской области число новых зараженных коронавирусом жителей продолжает снижаться, а вот количество жертв COVID-19 растет.

В марте 2021 года было зарегистрировано 3 717 новых носителей инфекции, что на 1 874 меньше, чем в феврале, когда выявили 5 591 зараженного, и на 2 946 меньше по сравнению с январем (6 663).

За 31 день марта диагноз «коронавирусная инфекция» поставили 384 детям, в феврале несовершеннолетних в числе заболевших было 360.

В первый месяц весны региональный оперштаб сообщил о 93 умерших от коронавируса пациентах. Это на 35 больше, чем в феврале (58), на 32 больше, чем в январе (61), и на 15 больше, чем в декабре 2020-го (78).

В марте врачи выписали 4 346 человек, перенесших опасную инфекцию, для сравнения: в феврале их было 8 547.