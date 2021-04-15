Общество

Пензенцам показали, что скрывает яма на проспекте Строителей

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Житель Пензы показал, что скрывается в «черной дыре» на проезжей части в районе ТЦ «Олимп». Яма на проспекте Строителей в очередной раз появилась в среду, 14 апреля. К утру 15-го она, судя по кадрам, разрослась до впечатляющих размеров.

Видео с места коммунальной аварии выложил участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте». На дне ямы лежит провалившийся кусок дорожного покрытия. Из-под него вырывается мощный поток воды.

Отверстие огорожено сигнальной лентой. Оно образовалось на правой части. По левой ездит транспорт.

Первое в 2021 году сообщение о «черной дыре» у ТЦ «Олимп» разместили в соцсетях 4 апреля. Место ЧП обозначили сигнальной лентой. По словам специалистов, там обрушился канализационный коллектор. Аварийный участок заменили.

«В настоящий период наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения в целом по городу. Эта ситуация связана с паводком. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40-50%», - объяснили тогда в пресс-службе мэрии.

Ямы у ТЦ «Олимп» возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Байлен, скотина, подгадил...

Гость||

судя по видео там одной ямой дело не обойдется... там почти подземная речка уже )

Гость||

Поскольку попытки раз и навсегда ликвидировать провалы на проспекте Строителей провалились, остается только перенести куда-нибудь сам проспект.

Гость||

может это диверсия подземных агентов госдепа навальнистов, они по ночам прогрызают их?

Гость||

Ямы Иван Белозерцев.

Гость||

Российские учёные пришли к выводам, что своим рождением "чёрные дыры" обязаны "чёрной материи" космоса. Сам источник "чёрной материи" находится в России, а конкретно в Пензе на проспекте Строителей. В последнее время исследователи отметили значительное увеличение выбросов нейтрино из центра одной из "чёрных дыр". Всё это подтверждает "теорию струн" и происхождение материи во Вселенной. Наблюдения продолжаются

Гость||

Еще Остап Бендер собирал деньги на "капитальный ремонт провала". Не собираются ли наши городские власти пойти по его стопам?

Гость||

Не терпит земля Пензенская тяжести бордюров Ивановых.

Гость||

Волшебная яма

Гость||

"ОИМП" это горный массив в Греции в Фессалии,а в Пензе это-яма.С фекалиями.......

Гость||

А аромат,какой аромат там вчера стоял.Проезжали значит на "мерене" общественном,дк маски не спасли.Такую ингаляцию народ претерпел,диву даюсь,как не задохнулись от сего амбре.Ну не комильфо прямо скажем.А ежели влетит кто?Смерть в г@вне?

Имя: Гость
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