Пензенцам показали, что скрывает яма на проспекте Строителей

15.04.2021 | 09:36

Житель Пензы показал, что скрывается в «черной дыре» на проезжей части в районе ТЦ «Олимп». Яма на проспекте Строителей в очередной раз появилась в среду, 14 апреля. К утру 15-го она, судя по кадрам, разрослась до впечатляющих размеров.

Видео с места коммунальной аварии выложил участник одного из городских сообществ во «ВКонтакте». На дне ямы лежит провалившийся кусок дорожного покрытия. Из-под него вырывается мощный поток воды.

Отверстие огорожено сигнальной лентой. Оно образовалось на правой части. По левой ездит транспорт.

Первое в 2021 году сообщение о «черной дыре» у ТЦ «Олимп» разместили в соцсетях 4 апреля. Место ЧП обозначили сигнальной лентой. По словам специалистов, там обрушился канализационный коллектор. Аварийный участок заменили.

«В настоящий период наблюдается увеличение количества аварийных ситуаций на сетях водоотведения в целом по городу. Эта ситуация связана с паводком. Талые воды попадают в систему канализации, перегружая как канализационные коллекторы, так и очистные сооружения канализации, нагрузка на которые в паводковый период увеличилась на 40-50%», - объяснили тогда в пресс-службе мэрии.

Ямы у ТЦ «Олимп» возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа.