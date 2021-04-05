Черная дыра: на проспекте Строителей образовался огромный провал

05.04.2021 | 08:59

На проезжей части на проспекте Строителей образовался провал. Яма появилась в воскресенье, 4 апреля, в районе ТЦ «Олимп».

Фотографии с места начали публиковать в городских сообществах в соцсетях.

«С утра еще такого провала не было. Была небольшая ямка в асфальте, стоял небольшой заборчик вместе со знаком объезда. А к обеду образовалась черная дыра», - рассказал очевидец.

Судя по снимкам, к вечеру ширина провала составила более трех метров.

«Никогда такого не было, и вот опять», - сыронизировал один из интернет-пользователей.

«Может, там портал в иное измерение?» - пошутил другой.

«Все стабильно, ничего не меняется каждый год», «Заколдованное место прям!» - рассказали другие.

Ямы в указанном месте возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа. Однако провала такого размера, как в апреле 2021-го, еще не бывало.

Пензенцы начали строить предположения, что могло привести к образованию ямы: «Грунтовые воды, видимо, сильные в этом месте», «Коммуникации под проезжей частью, трубу рвануло и подмыло».

Особое беспокойство вызвала безопасность автомобилистов. Предупреждающий знак установили непосредственно перед провалом. Из-за этого водители могли слишком поздно его заметить, что привело бы к аварии.

«Знаки нужно бы поставить не прям перед ямой... Иначе беды не миновать», - поделился один из участников группы во «ВКонтакте».

Несколько человек вспомнили трагедию, произошедшую полтора года назад на улице Аустрина. Тогда на стоянке возле магазина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. Водитель и пассажир погибли на месте.