Черная дыра: на проспекте Строителей образовался огромный провал

На проезжей части на проспекте Строителей образовался провал. Яма появилась в воскресенье, 4 апреля, в районе ТЦ «Олимп».
Фотографии с места начали публиковать в городских сообществах в соцсетях.
«С утра еще такого провала не было. Была небольшая ямка в асфальте, стоял небольшой заборчик вместе со знаком объезда. А к обеду образовалась черная дыра», - рассказал очевидец.
Судя по снимкам, к вечеру ширина провала составила более трех метров.
«Никогда такого не было, и вот опять», - сыронизировал один из интернет-пользователей.
«Может, там портал в иное измерение?» - пошутил другой.
«Все стабильно, ничего не меняется каждый год», «Заколдованное место прям!» - рассказали другие.
Ямы в указанном месте возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа. Однако провала такого размера, как в апреле 2021-го, еще не бывало.
Пензенцы начали строить предположения, что могло привести к образованию ямы: «Грунтовые воды, видимо, сильные в этом месте», «Коммуникации под проезжей частью, трубу рвануло и подмыло».
Особое беспокойство вызвала безопасность автомобилистов. Предупреждающий знак установили непосредственно перед провалом. Из-за этого водители могли слишком поздно его заметить, что привело бы к аварии.
«Знаки нужно бы поставить не прям перед ямой... Иначе беды не миновать», - поделился один из участников группы во «ВКонтакте».
Несколько человек вспомнили трагедию, произошедшую полтора года назад на улице Аустрина. Тогда на стоянке возле магазина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. Водитель и пассажир погибли на месте.
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