Происшествия

Черная дыра: на проспекте Строителей образовался огромный провал

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На проезжей части на проспекте Строителей образовался провал. Яма появилась в воскресенье, 4 апреля, в районе ТЦ «Олимп».

Фотографии с места начали публиковать в городских сообществах в соцсетях.

«С утра еще такого провала не было. Была небольшая ямка в асфальте, стоял небольшой заборчик вместе со знаком объезда. А к обеду образовалась черная дыра», - рассказал очевидец.

Судя по снимкам, к вечеру ширина провала составила более трех метров.

«Никогда такого не было, и вот опять», - сыронизировал один из интернет-пользователей.

«Может, там портал в иное измерение?» - пошутил другой.

«Все стабильно, ничего не меняется каждый год», «Заколдованное место прям!» - рассказали другие.

Ямы в указанном месте возникают регулярно. Только в 2019 году это происходило как минимум 4 раза: сначала 27 апреля, потом 2 июля, затем 23-го, а еще 15 августа. Однако провала такого размера, как в апреле 2021-го, еще не бывало.

Пензенцы начали строить предположения, что могло привести к образованию ямы: «Грунтовые воды, видимо, сильные в этом месте», «Коммуникации под проезжей частью, трубу рвануло и подмыло».

Особое беспокойство вызвала безопасность автомобилистов. Предупреждающий знак установили непосредственно перед провалом. Из-за этого водители могли слишком поздно его заметить, что привело бы к аварии.

«Знаки нужно бы поставить не прям перед ямой... Иначе беды не миновать», - поделился один из участников группы во «ВКонтакте».

Несколько человек вспомнили трагедию, произошедшую полтора года назад на улице Аустрина. Тогда на стоянке возле магазина автомобиль «Лада-Ларгус» провалился в яму с кипятком. Водитель и пассажир погибли на месте.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Посадите туда лузгина

Гость||

Гость писал(a):

лузгина
А причем тут он то?

Гость||

Это Ванька вам телепорт в преисподню оставил.

Гость||

Это чудо что скажут попы? Омлет мутить надо. Последний облет от короны не помог но от губера избавил

Гость||

Гость писал(a):

Это Ванька вам
Понедельник и скучно без И.А.? А какого ему там...

Гость||

Гость писал(a):

А причем тут он то?
А кто в городе мээеэеээр?? Или там только зарплата. А делать и отвечать не надо ни за что?

Гость||

это переход к туманности андромеды

Гость||

это чудо что говорят попы? Облет надо мутить последний омлет от короны не помог но зато от губера избавил.

Гость||

Это всё происки наших западных партнёров)

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Это Ванька вам
Понедельник и скучно без

> И.А.? А какого ему там...

КакоВо!

Гость||

Пробили очередное дно.

Гость||

Гость писал(a):

Пробили очередное дно.
Подонки?

Гость||

Гость писал(a):

А причем тут он то?
Ты дурачок?

Гость||

Гость писал(a):

Подонки?
Голусувальщики. Выборы только в сентябре а пространственно-временной уже выворачивает.

Гость||

при чё тут Лузгин, Кувайцева в яму

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Имя: Гость
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