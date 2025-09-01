С вечера 4 сентября ограничат движение через Ахунский переезд

01.09.2025 | 17:59

В Пензе с вечера четверга, 4 сентября, ограничат движение транспорта через Ахунский переезд. Там будут проводиться путевые работы.

C 21:00 до 23:59 для машин останется доступной только одна полоса.

С 00:00 до 3:00 пятницы, 5 сентября, движение перекроют полностью. Проехать можно будет через железнодорожный переезд 713-й километр на ул. Кустанайской, сообщили в городском управлении ЖКХ.

С 3:00 до 6:00 5 сентября снова станет доступна одна полоса.

Движение транспорта через Ахунский переезд из-за путевых работ уже ограничивали в ночь с 7 на 8 августа.