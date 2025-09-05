На улице Новоселов в Заре завершился первый этап ремонта дороги

05.09.2025 | 19:33

В Заре рабочие завершили первый этап ремонта проезжей части на улице Новоселов. Об этом в пятницу, 5 сентября, сообщили в городской администрации.

К ремонту отрезка дороги от трассы М-5 до улицы Турищева приступили в конце июня. За это время обновили асфальт, обустроили заездные карманы и укрепили плотину.

«Следующий шаг - ремонт тротуаров и установка нового освещения», - отметили в мэрии.

Ранее сообщалось, что ремонтировать тротуар, тянуть провода и монтировать опоры освещения будут в дневное время.

Также в будущем запланированы монтаж остановочных павильонов и установка кососветов на пешеходных переходах.