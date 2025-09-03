Подъезд к селу Большой Колояр отремонтировали

03.09.2025 | 19:12

В Наровчатском районе привели в нормативное состояние подъезд к селу Большой Колояр, сообщили в областном минстрое.

Работы начали, как только наступили благоприятные погодные условия.

На участке протяженностью свыше 1,5 км отремонтировали обочины и обустроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия.

В Большом Колояре располагаются школа, местный дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, уточнили в минстрое.

30 августа на трассе М-5 в районе выезда из Зари (626 км + 600 м) из-за ремонта вновь изменили схему движения. Основные работы перенесли на полосы в сторону Самары. Поток транспорта направили по участку, где уже обновили дорожное полотно.