+10%: В регионе после резкого роста проверят цены на яйца

12.04.2021 | 10:39

В Пензенской области резко выросли цены на яйца. По словам врио министра сельского хозяйства Романа Калентьева, это связано с сезонным фактором, с повышением цены кормов и с тем, что на территории региона мало производителей.

75% этой продукции завозится из соседних областей.

«В целом по России за первый квартал текущего года производство пищевого яйца сократилось, в том числе из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в регионах, где размещены крупные производители», - констатировал Калентьев.

Несмотря на указанные врио министра факторы, перед ним поставили задачу проверить, обоснованно ли подорожание.

Ранее Пензастат сообщил, что в марте инфляция в области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%. Цена на яйца выросла примерно на 10%: с 69,66 до 77,15 руб. за десяток.