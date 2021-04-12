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Общество

+10%: В регионе после резкого роста проверят цены на яйца

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В Пензенской области резко выросли цены на яйца. По словам врио министра сельского хозяйства Романа Калентьева, это связано с сезонным фактором, с повышением цены кормов и с тем, что на территории региона мало производителей.

75% этой продукции завозится из соседних областей.

«В целом по России за первый квартал текущего года производство пищевого яйца сократилось, в том числе из-за неблагоприятной эпизоотической обстановки в регионах, где размещены крупные производители», - констатировал Калентьев.

Несмотря на указанные врио министра факторы, перед ним поставили задачу проверить, обоснованно ли подорожание.

Ранее Пензастат сообщил, что в марте инфляция в области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%. Цена на яйца выросла примерно на 10%: с 69,66 до 77,15 руб. за десяток.

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Гость||

от проверки фаберже подешевееют что ли?

Гость||

Колышлейская птицефабрика принадлежит семейству Бочкаревых-Кривозубовых.

Гость||

вот и инфляция значит 10%, а не 0.9 как пишет беспантовое ведомство... заврались уже со своей статистикой)

Гость||

Какой смысл в том, что они проверяют?

Гость||

Откуда такие данные, вы куда смотрите? Разуйте глаза, цана яиц уже 105-110 рублей за десяток.

Гость||

Гость писал(a):

Хорошо бы у Ивана яйца лопнули.
Респект!!!!!!!!!!!!!Хахзахаххахахахахаха, пух пух и завкончились у танкиста патроны

Гость||

Гость писал(a):

Откуда такие данные, вы куда смотрите? Разуйте глаза, цана яиц уже 105-110 рублей за десяток
они смотрят в лужу) что отражается, то и пишут)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

до 77,15 руб. за десяток
Где?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.04.2021 11:15|

penzainform.ru писал(a):

до 77,15 руб. за десяток

Где?

во сне...

Гость||

Гость писал(а):

> Какой смысл в том, что они проверяют?

зарплату и премии отрабатывают, а на проблемы жителей всей верхушке плевать

Гость||

Матка млеко, матка яйки, тьфу

Гость||

96 рублей десяток.

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

до 77,15 руб. за десяток
Где?

протухшие в магните

Имя: Гость
Комментарий:

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