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Общество

В регионе в марте выросли цены на мясо, рыбу, яйца и зелень

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По данным Пензастата, в марте инфляция в Пензенской области составила 0,9%. В среднем продукты подорожали на 1,2%.

Так, увеличились ценники на килограмм говядины (бескостной - с 519,64 руб. в феврале до 531,75 руб. в марте), свинины (бескостной - с 320,30 до 330,71 руб.), куриного мяса (с 142,83 до 149,64 руб.).

Дороже обходятся жителям области и полукопченая и вареная колбаса: в марте ее стоимость составляла 445,51 руб. за кило, в феврале - 438,93 руб.

Увеличилась цена мороженой разделанной рыбы - с 215,51 руб. за килограмм до 223,54 руб.

Почти на 2 руб. подорожало молоко стерилизованное жирностью 2,5 и 3,2%. В марте цена за литр составила 66,31 руб. (64,28 руб. - в феврале). Не подешевели и куриные яйца, цена за десяток увеличилась почти на 8 руб.: с 69,66 до 77,15.

Что касается овощной продукции, то выросли ценники на картофель (с 23 до 29,73 руб. за кг), репчатый лук (22,17 до 26,13 руб.), морковь (с 32,72 до 35,80 руб.). Подскочила в стоимости зелень, в феврале покупателям она обходилась в 437,88 руб. за кг, в марте - 475,71 руб.

Однако снизилась цена на свежие огурцы (с 182,08 в феврале до 137,75 руб. в марте) и помидоры (с 171,58 до 156,12 руб.).

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Гость||

Это ещё при старом губернаторе было,вот его арестовали и теперь заживём?

Гость||

Вот она обещанная соагая тысяча ,из за которой наши дети и внуки не должны дожить до пенсии . Ну как давимся ей и дальше . Мы ж на неё теперь можем путешествовать или вернее по миру пойти. Нам ведь подбросили кость с барского стола побольше их инфляции ,которая тоже трехликся - для каждого своя - для ЖКХ она далеко не 4%и для их тоже . ХАПремонт ,самый дорогой в Поволжье стал вообще золотым , там Моисеева кроме того как с кого что содрать ещё знает что то ? Или ей и утвердили за то что откаты будут . Только незадачка откат убрали а тариф как был так и оставили .

Имя: Гость
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