Нутрициолог: Приготовленная на неделю еда может быть опасной

01.06.2025 | 09:58

Пища, приготовленная на неделю, может нанести вред здоровью. Прежде всего опасно многократное ее разогревание.

Об опасности блюд, приготовленных впрок, рассказала «Известиям» нутрициолог Татьяна Мещерякова. По ее словам, несколько раз подогретое блюдо теряет витамины и превращается в пустые калории.

«Более того, повторный нагрев некоторых блюд приводит к образованию опасных веществ: например, в жареном картофеле появляются канцерогенные соединения», - предупредила специалист.

Многократные циклы нагрева и охлаждения разрушают структуру продуктов, ухудшают их вкусовые качества и пищевую ценность.

Нутрициолог подчеркнула: блюда нужно поместить в холодильник не позднее чем через 2 часа после приготовления. В жару срок сокращается до 1 часа. Горячие контейнеры с едой сразу ставить в холодильник нельзя. Во-первых, это плохо повлияет на его работу, во-вторых, в пище ускоряется размножение бактерий.

«Максимальный срок хранения готовых блюд в холодильнике не должен превышать 4 дней. Мясные продукты и супы сохраняют относительную безопасность только в течение 3-4 дней, каши и запеканки - не более 3 дней», - пояснила специалист.