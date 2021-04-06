В Пензе на набережную Суры заехали хулиганы

06.04.2021 | 12:14

Во вторник, 6 апреля, в МУП «Зеленое хозяйство Пензы» рассказали о случае хулиганства на отремонтированной набережной Суры.

На своей странице в соцсети Instagram коммунальщики напомнили о стартовавшем в городе месячнике по благоустройству.

«Но не все жители ценят работу коммунальных служб. Один из случаев хулиганства произошел утром 5 апреля», - говорится в посте.

На снимках, прикрепленных к сообщению, запечатлены две легковушки, стоящие в пешеходной зоне в районе подвесного моста. На новой плитке видны грязные следы шин, отпечатки колес остались и на газоне.

Ранее сообщалось о ЧП в другом знаковом месте Пензы. На Фонтанной площади сломались качели. Поделившийся снимком пострадавшей конструкции горожанин предположил, что к поломке причастны вандалы.

Также «тающим» пензячка назвала благоустройство сквера Славы. По ее словам, во время уборки снега были повреждены небольшие новые фонари, миссия которых - подсвечивать общественное пространство.