Общество

В Пензе на набережную Суры заехали хулиганы

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Во вторник, 6 апреля, в МУП «Зеленое хозяйство Пензы» рассказали о случае хулиганства на отремонтированной набережной Суры.

На своей странице в соцсети Instagram коммунальщики напомнили о стартовавшем в городе месячнике по благоустройству.

«Но не все жители ценят работу коммунальных служб. Один из случаев хулиганства произошел утром 5 апреля», - говорится в посте.

На снимках, прикрепленных к сообщению, запечатлены две легковушки, стоящие в пешеходной зоне в районе подвесного моста. На новой плитке видны грязные следы шин, отпечатки колес остались и на газоне.

Ранее сообщалось о ЧП в другом знаковом месте Пензы. На Фонтанной площади сломались качели. Поделившийся снимком пострадавшей конструкции горожанин предположил, что к поломке причастны вандалы.

Также «тающим» пензячка назвала благоустройство сквера Славы. По ее словам, во время уборки снега были повреждены небольшие новые фонари, миссия которых - подсвечивать общественное пространство.

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Источник — фото instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

Прокурорский сынок какой-нибудь.

Гость||

а чего дальше в речку не заехали, дебилы?

Гость||

Фото есть, номера есть. Конфискуйте автомобили.

Гость||

дикие буртасы

Гость||

чего номера закрыли? Это уже не их личное дело. Фото сделано в публичном месте. Давайте нам их фамилии и должности.

Гость||

Гость писал(a):

Давайте нам их фамилии и должности
а еще лучше биографии каждого, если вам журналисты это не известно, то тогда увольняйтесь !

Гость||

А что это за деревенские дебилы? Я надеюсь слабоумных уже поймали, права изъяли? Суммы ущерба уже устанавливаются ? За один газон только десятки тысяч, а если и систему автополива повредили,то это уже сотни тысяч нужно насчитать. Хламовозки изъять и пусть на покрытие убытков.

Гость||

В мире животных.

Гость||

Гость писал(a):

Фото есть, номера есть. Конфискуйте автомобили.
Фото есть. Номера замазали. А ты дурачок.

Гость||

Гость писал(a):

Я надеюсь слабоумных уже поймали, права изъяли
И права изъяли и обязанностей подкинули, а вот водительское удостоверение оставили, ещё не всю ванькину плитку засрали, им помогать надо от ванькиного наследия избавляться.

Гость||

Гость писал(a):

чего номера закрыли?
Идиоты они.

Гость||

И кому он из вас помешал? Стукачи!

Гость||

Гость писал(a):

И кому он из вас помешал? Стукачи!
Надо отвечать за свои поступки.

Гость||

Прокурорские,да сынки чиновников,по интилегентнее вас деревенских,и они привыкли к чистоте,этому учат с детства.А вот плевать под стол,бросать туда де бычки это все из села

Гость||

Да, таких колхозников дебилойдных давно не видели ...

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Имя: Гость
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