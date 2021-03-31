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Глас народаКачели на Фонтанной площади в Пензе вновь нуждаются в ремонте

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Качели на Фонтанной площади в центре Пензы снова нуждаются в починке. Информация о поломке одного из элементов появилась в местной группе «Актуальная Пенза» соцсети «ВКонтакте» утром в среду, 31 марта.

«От рук очередных вандалов пострадали», - уточнил автор фото, на котором видно, что на качелях сломалась цепь и сиденье повисло с перекосом. Кататься теперь нельзя.

Один из комментаторов предположил, что дело не в отдыхавших там людях.

«Ну почему вандалов? Может, просто оторвались от усталости элементов», - написал он.

В последний раз пензенцы жаловались на качели 6 марта. Тогда горожанин предупреждал, что карабин, который соединяет цепь и сиденье, заметно отогнут. Есть риск, что конструкция не выдержит веса катающихся и оборвется окончательно.

Конструкция на Фонтанной площади много раз становилась темой обсуждения. Жители областного центра обращали внимание на то, что развлекающиеся юные горожане пачкают обувью потолок сооружения, под которым повесили качели, сообщали о шатком креплении, оторванных цепях.

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Гость||

Может пора отдать эти качели в аренду предпринимателю ,сделать платными и поставить бабку контролера,по другому никак.Везде одни вандалы качели ломают,остановки разбивают,в лифтах все ломают.Что это ,родители так научили,если не моё,то можно уродовать,ломать,бить.Может в школах пора вводить уроки этики,может заодно и мусора на улицах будет меньше

Гость||

Всё оплачено нашими налогами, не надо народ спаивать а потом страдать, что мама не научила.

Гость||

Бухарики мстят властям за нас, не жалейте денег дайте алкашу на опохмелку!

Гость||

Все, кто посмел покататься на качелях, автоматически становятся вандалами.

Имя: Гость
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