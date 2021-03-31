31.03.2021 | 09:41

Качели на Фонтанной площади в центре Пензы снова нуждаются в починке. Информация о поломке одного из элементов появилась в местной группе «Актуальная Пенза» соцсети «ВКонтакте» утром в среду, 31 марта.

«От рук очередных вандалов пострадали», - уточнил автор фото, на котором видно, что на качелях сломалась цепь и сиденье повисло с перекосом. Кататься теперь нельзя.

Один из комментаторов предположил, что дело не в отдыхавших там людях.

«Ну почему вандалов? Может, просто оторвались от усталости элементов», - написал он.

В последний раз пензенцы жаловались на качели 6 марта. Тогда горожанин предупреждал, что карабин, который соединяет цепь и сиденье, заметно отогнут. Есть риск, что конструкция не выдержит веса катающихся и оборвется окончательно.

Конструкция на Фонтанной площади много раз становилась темой обсуждения. Жители областного центра обращали внимание на то, что развлекающиеся юные горожане пачкают обувью потолок сооружения, под которым повесили качели, сообщали о шатком креплении, оторванных цепях.