В Заречном первоклассниками станут около 630 детей

30.03.2021 | 16:16

В четверг, 1 апреля, в Заречном, как и во всей Пензенской области и стране в целом, стартует прием заявлений на зачисление детей в 1-й класс.

В январе стало известно, что Министерство просвещения России изменило сроки зачисления первоклашек: заявления принимаются не с 1 февраля, а с 1 апреля.

Ожидается, что в закрытом городе в сентябре станут первоклассниками около 630 юных горожан. В городских школах планируется открыть 21 общеобразовательный класс и 5 классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила начальник департамента образования Заречного Елена Аникина, с учетом заранее рассчитанного количества будущих новых учеников определено количество кабинетов в каждой школе.

По желанию родителей дети, достигшие возраста шести с половиной лет, будут зачислены в первый класс, если у них нет противопоказаний по состоянию здоровья.

«Прием заявлений для детей льготных категорий и проживающих на закрепленной территории начинается с 1 апреля и заканчивается 30 июня; для детей, не проживающих на закрепленной территории, - с 6 июля до момента заполнения свободных мест.

Подать документы можно лично, по электронной почте образовательной организации, по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) и через портал госуслуг. После подачи заявления в электронном виде в течение трех дней необходимо принести в школу оригиналы документов», - уточнили в администрации Заречного.

Если у родителей имеются вопросы, лучше всего задать их руководству школы по телефону или лично. Если старший ребенок учится в той же школе, куда собирается младший, администрация также должна об этом знать: у первоклассника будет преимущество.

На сайтах школ и департамента образования Заречного можно найти информацию о детях-льготниках, имеющих право на первоочередной прием. Также на сайтах образовательных учреждений размещены сведения о правилах приема, закрепленной территории, образцы заявлений и список документов.