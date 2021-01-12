В регионе изменились сроки зачисления первоклассников в школы

12.01.2021 | 19:03

Родителей будущих первоклассников в пензенских школах ждут не с 1 февраля, а с 1 апреля - Министерство просвещения России изменило сроки зачисления новых учеников. Теперь написать заявление о приеме родители, чей ребенок прикреплен к выбранному учреждению образования, могут до 30 июня.

«В течение трех рабочих дней общеобразовательная организация должна издать приказ о зачислении ребенка в первый класс», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

С 6 июля станут принимать документы у детей, которые территориально к отдельно взятой школе не относятся. Шансов у тех, кто без прописки, не очень много.

«Теперь принимаются в любое время и независимо от места проживания дети из семей военнослужащих, сотрудников полиции, Росгвардии, УФСИН, органов внутренних дел, а также дети, чьи братья и сестры уже обучаются в образовательной организации», - сообщила директор гимназии № 4 «Ступени» Валерия Вишненкова.

В престижной гимназии об изменениях уже знают. А вот сказать родителям будущих первоклассников, попадет ли их ребенок в данную школу или нет, смогут не скоро. Пока даже неясно, наберут три или четыре класса.

«Решение будет принято после того, как появится приказ управления образования о закрепленной территории, если будут какие-то изменения, новые дома добавятся. Мы пока не можем сказать, сколько будет мест в первых классах», - пояснила Валерия Вишненкова.

Судя по прошлому опыту, всех желающих принять не удастся. Нагрузка на педагога первоклашек в гимназии № 4 огромна. За партами в одном помещении - 35 человек.

И такая ситуация - во многих пензенских школах.

«На сегодняшний момент остро стоит вопрос в районе ГПЗ, селе Засечном, но данный вопрос решается. В рамках национального проекта «Образование» планируется строительство новых общеобразовательных организаций», - рассказал Александр Воронков.

Министр подчеркнул: каждый ребенок, поступающий в первый класс, будет обеспечен местом в той школе, рядом с которой проживает. Ориентировочно в сентябре 2021 года в регионе ожидается около 14 тысяч первоклассников - столько было и в последние несколько лет.