Общество

Обеспеченность Пензы растениями вдвое ниже стандартов ВОЗ

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В Пензе растительность занимает 41% застроенных территорий, причем большая часть насаждений приходится на парки и скверы.

Об этом говорится в докладе главы администрации Пензы Андрея Лузгина, представленном на сессии городской думы в пятницу, 26 марта.

Тем не менее сейчас показатель обеспечения растительностью на душу населения в городе вдвое ниже стандартов ВОЗ. Поэтому одним из приоритетов стало озеленение центральной части города.

В 2020 году на благоустройство Пензы и текущее содержанию зеленых насаждений было затрачено 99,8 млн. рублей. Еще 3,4 млн было направлено на обследование деревьев, их санитарную обрезку и формирование крон.

Согласно отчету мэра, всего в областном центре в прошлом году высадили 300 деревьев высотой от 1,5 до 2 м: березы, липы, рябины, ели, тополя, клены, а также 36 шаровидных туй.

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Гость||

Когда на Океане Рисан парк вырубил, о стандартах озеленения кто-нибудь вспоминал?

Гость||

Как так. Нас учат, что Пенза самый зеленый город, а оказывается наоборот. Зачем тогда Ульяновский парк порубали?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

огласно отчету мэра, всего в областном центре в прошлом году высадили 300 деревьев высотой от 1,5 до 2 м: березы, липы, рябины, ели, тополя, клены, а также 36 шаровидных туй.
А сколько перед этим спилили и плиткой замостили? По набережной в жаркий день идёшь, как по плацу!

Гость||

Гость писал(a):

Нас учат, что Пенза самый зеленый город, а оказывается наоборот.
Система тотальной лжи.

Гость||

Гость писал(a):

По набережной в жаркий день идёшь, как по плацу!
100%. Пензу изуродовали повсеместно.

Гость||

Это дело еще Чернов начал. Теперь продолжили. Березовую рощу в Манчьжурии полностью допили. На ГПЗ полностью лес допилят вдоль старицы.

Гость||

Так сама администрация и навтыкала многоэтажки вместо зеленных зон. Красная-Чкалова жильцы просили зеленныю зону, а воткнули две многоэтажки. И так по всему городу.

Имя: Гость
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