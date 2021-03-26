Обеспеченность Пензы растениями вдвое ниже стандартов ВОЗ

26.03.2021 | 12:05

В Пензе растительность занимает 41% застроенных территорий, причем большая часть насаждений приходится на парки и скверы.

Об этом говорится в докладе главы администрации Пензы Андрея Лузгина, представленном на сессии городской думы в пятницу, 26 марта.

Тем не менее сейчас показатель обеспечения растительностью на душу населения в городе вдвое ниже стандартов ВОЗ. Поэтому одним из приоритетов стало озеленение центральной части города.

В 2020 году на благоустройство Пензы и текущее содержанию зеленых насаждений было затрачено 99,8 млн. рублей. Еще 3,4 млн было направлено на обследование деревьев, их санитарную обрезку и формирование крон.

Согласно отчету мэра, всего в областном центре в прошлом году высадили 300 деревьев высотой от 1,5 до 2 м: березы, липы, рябины, ели, тополя, клены, а также 36 шаровидных туй.