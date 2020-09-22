Осенью в скверах и на улицах Пензы высадят более 2 000 деревьев

22.09.2020 | 12:01

В Пензе обсудили концепцию по озеленению городских территорий. Так, осенью на улицах и в скверах планируют высадить более 2 000 деревьев.

Речь идет о саженцах липы, березы, клена и рябины. Они появятся в микрорайонах ГПЗ, Юго-Западном, Шуист, Арбековская Застава, Заря, а также в Заводском районе и Военном Городке.

100 лип сотрудники МУП «Зеленой хозяйство Пензы» высадят на улицах Советской, Максима Горького, Бакунина, Володарского, Пушкина, Суворова, Кирова и Московской.

Обновят зеленые насаждения и в жилой застройке центра города, на улицах Карпинского, Суворова, 8 Марта, Володарского, Кирова, у домов в Арбекове, на улицах Свердлова, Терновского, Воронова, Кижеватова, Мереняшева, Калинина, Сухумской, Мира, сообщили в пресс-службе мэрии.

В трех реконструированных скверах планируют опробовать практику высадки крупномеров (взрослых деревьев. - Прим. ред.). Глаз пензенцев порадуют каштаны, ели, липы и рябины с большой кроной. Первым объектом для специалистов станет «Копилка пословиц», считающаяся центральной и самой проходимой зеленой зоной.