В Шемышейке вызванный в суд мужчина пришел с ножом

24.03.2021 | 16:10

Судебный пристав во время несения службы в здании Шемышейского районного суда обнаружил у посетителя опасную вещь.

Мужчину вызвали на заседание по гражданскому делу. Пристав предупредил его о том, что проносить в здание предметы, представляющие угрозу для окружающих, запрещено. Свидетель заверил, что у него таковых нет.

Однако ручной металлодетектор среагировал на предмет, который был у гражданина. Им оказался перочинный нож.

«На гражданина был составлен протокол, мировой судья присудил ему штраф», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

Это уже не первая попытка пронести в Шемышейский райсуд запрещенные предметы. Два подобных случая произошли в 2019 году.

Сначала 50-летний мужчина пришел на заседание по гражданскому делу, имея в кармане перочинный нож с длиной лезвия 6 см. А меньше чем через две недели его брат явился в суд с патроном. Мужчина рассказал, что нашел его во время сбора грибов, положил в сумку и благополучно забыл об этом.