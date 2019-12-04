04.12.2019 | 09:16

В Пензенской области приставы не дали посетителю пронести в здание Шемышейского районного суда перочинный нож.

Являясь представителем истца, 50-летний мужчина пришел на заседание по гражданскому делу. Судебный пристав спросил у посетителя, нет ли у него при себе каких-либо запрещенных предметов. Гражданин ответил отрицательно, представил необходимые документы и попытался пройти в здание суда.

Однако при проверке ручным металлодетектором у него в кармане обнаружился перочинный нож с длиной лезвия 6 см.

«В своем объяснении он указал, что нож использует для заточки карандашей и никак не подумал, что такой небольшой размер сможет сыграть с ним злую шутку», - пояснили представители регионального управления ФССП.

Тем не менее в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

«При рассмотрении протокола судья назначит справедливое наказание», - заверили представители УФССП.