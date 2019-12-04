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Общество | В Шемышейке представитель истца пытался пронести в суд нож

04.12.2019|09:16
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В Пензенской области приставы не дали посетителю пронести в здание Шемышейского районного суда перочинный нож.

Являясь представителем истца, 50-летний мужчина пришел на заседание по гражданскому делу. Судебный пристав спросил у посетителя, нет ли у него при себе каких-либо запрещенных предметов. Гражданин ответил отрицательно, представил необходимые документы и попытался пройти в здание суда.

Однако при проверке ручным металлодетектором у него в кармане обнаружился перочинный нож с длиной лезвия 6 см.

«В своем объяснении он указал, что нож использует для заточки карандашей и никак не подумал, что такой небольшой размер сможет сыграть с ним злую шутку», - пояснили представители регионального управления ФССП.

Тем не менее в отношении нарушителя составили административный протокол по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов). Ему грозит штраф в размере от 500 до 1 000 рублей.

«При рассмотрении протокола судья назначит справедливое наказание», - заверили представители УФССП.

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Гость|04.12.2019 09:45|

penzainform.ru писал(a):

с длиной лезвия 6 см.
Скоро будут проверять писюн на эрекцию, если больше шести см. то штраф.

Гость|04.12.2019 09:46|

ну наконец то оправдано присутствие десятков охранников на проходных!это новость для всей страны!А если бы у него был с собой канцелярский резак?

Гость|04.12.2019 09:50|

На каком основании такой нож является запрещённым предметом? На Видном месте есть такой перечень?

Гость|04.12.2019 09:55|

Гость писал(a):

ну наконец то оправдано присутствие десятков охранников на проходных!это новость для всей страны!А если бы у него был с собой канцелярский резак?
Гость писал(a):
ну наконец то оправдано присутствие десятков охранников на проходных!это новость для всей страны!А если бы у него был с собой канцелярский резак?
А лучше, чтобы как ГАИшника, порезали кого? Кто его знает, что в голове? Может акция "порежь, чтобы попасть в телевизор". Зачем давать шансы? Надо все варианты прорабатывать.

Гость|04.12.2019 10:03|

penzainform.ru писал(a):

Судебный пристав спросил у посетителя, нет ли у него при себе каких-либо запрещенных предметов.
С какой стати перочинный нож для затачивания карандашей стал запрещенным предметом. А если нет предмета, то и нет состава. Так, что давай пристав, капайся дальше в женских сумочках и мужских карманах - ищи запрещенные предметы.

Гость|04.12.2019 10:07|

Гость писал(a):

С какой стати перочинный нож для затачивания карандашей стал запрещенным предметом.
Сколько карандашей ты заточил за последние 5 лет? Особенно ножом?

Имя: Гость
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