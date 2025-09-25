У пензенца арестовали машину за долги по штрафам

25.09.2025 | 11:00

В Пензе сотрудники ГАИ и судебные приставы вместе вышли на дороги города. Они искали среди водителей нарушителей, не уплативших штрафы.

Во время рейда на горожан было составлено 13 протоколов, взыскана задолженность на сумму свыше 51 000 рублей.

«В результате мероприятия произведен арест 1 транспортного средства, задолженность по которому составляет более 700 000 рублей», - сообщили в областной ГАИ.

Пензенцам напоминают, уплачивать штрафы нужно в 60-дневный срок. Иначе сумму могут увеличить вдвое, а еще наложить административный арест или назначить обязательные работы.

«В отдельных случаях предусмотрено задержание транспортного средства до момента уплаты административных штрафов», - отметили в ГАИ.