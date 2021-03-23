В Пензенской области выявлено еще 108 больных COVID-19

Во вторник, 23 марта, стало известно о 108 новых случаях COVID-19, выявленных в Пензенской области за минувшие сутки. Данные опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф.
Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе достигло 41 189.
За это время выздоровело 37 638 заразившихся, из которых 172 выписались из больниц накануне.
Умерло от коронавирусной инфекции 502 человека. О четырех последних летальных случаях также стало известно 22 марта: ушли из жизни женщины 73, 80, 88 и 89 лет.
Подпишитесь на Penzainform в Google News и на канал в Яндекс.Дзен.
ГДЕ ВAКЦИНA?2400 CМЕШНО!