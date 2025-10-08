Общество

В Пензе завскладом больницы дали взятку за прием продуктов

Печать
Telegram

В Пензе ООО «Гермес-58» - организацию, работающую в сфере оптовой торговли продуктами, - оштрафовали на 500 000 рублей за коррупционное нарушение, сообщили в областной прокуратуре. Директор предприятия дал взятку завскладом больницы.

С октября 2023 года по июль 2024-го он перевел ей более 159 000 рублей.

За эти деньги сотрудница больницы должна была беспрепятственно принимать у организации продукты и товары, не соответствующие условиям заключенных контрактов по количеству и качеству.

По данному факту прокурор возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). ООО «Гермес-58» назначили штраф в полмиллиона рублей, он уже уплачен.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя в настоящее время рассматривается в суде», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

По данным PenzaInform.ru, ранее на ту же сумму - 500 000 рублей - штрафовали другую организацию, чей директор с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го дал взятку должностному лицу той же больницы (более 63 000 рублей). Он хотел сохранить статус надежного поставщика и тоже платил за беспрепятственный прием продукции, которая не соответствовала условиям заключенных контрактов по количеству и качеству.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети