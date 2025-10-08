В Пензе завскладом больницы дали взятку за прием продуктов

08.10.2025 | 09:45

В Пензе ООО «Гермес-58» - организацию, работающую в сфере оптовой торговли продуктами, - оштрафовали на 500 000 рублей за коррупционное нарушение, сообщили в областной прокуратуре. Директор предприятия дал взятку завскладом больницы.

С октября 2023 года по июль 2024-го он перевел ей более 159 000 рублей.

За эти деньги сотрудница больницы должна была беспрепятственно принимать у организации продукты и товары, не соответствующие условиям заключенных контрактов по количеству и качеству.

По данному факту прокурор возбудил дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). ООО «Гермес-58» назначили штраф в полмиллиона рублей, он уже уплачен.

«Уголовное дело в отношении взяткодателя и взяткополучателя в настоящее время рассматривается в суде», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

По данным PenzaInform.ru, ранее на ту же сумму - 500 000 рублей - штрафовали другую организацию, чей директор с декабря 2022 года по ноябрь 2023-го дал взятку должностному лицу той же больницы (более 63 000 рублей). Он хотел сохранить статус надежного поставщика и тоже платил за беспрепятственный прием продукции, которая не соответствовала условиям заключенных контрактов по количеству и качеству.