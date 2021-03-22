Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 500

Во вторник, 22 марта, в Пензенской области стало известно о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции. Все они женщины. Все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.
Старшей из умерших было 89. Кроме перечисленных недугов у нее выявили аденокарциному (злокачественную опухоль) желудка II степени и угловой зоб щитовидной железы.
Второй было 88. Она имела злокачественное новообразование в правой почке.
Третьей было 80 (у нее также диагностировали атеросклеротический нефросклероз), четвертой - 73 (сахарный диабет II типа, болезнь Паркинсона).
Таким образом, с начала пандемии в оперативном штабе заявили о 502 жертвах COVID-19.
«Выписаны сегодня 172 человека. Итого выздоровевших - 37 638», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.
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penzainform.ru писал(a):СКР передает, у Белозерцева налички 500 миллионов.