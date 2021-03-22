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Происшествия

Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 500

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Во вторник, 22 марта, в Пензенской области стало известно о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции. Все они женщины. Все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Старшей из умерших было 89. Кроме перечисленных недугов у нее выявили аденокарциному (злокачественную опухоль) желудка II степени и угловой зоб щитовидной железы.

Второй было 88. Она имела злокачественное новообразование в правой почке.

Третьей было 80 (у нее также диагностировали атеросклеротический нефросклероз), четвертой - 73 (сахарный диабет II типа, болезнь Паркинсона).

Таким образом, с начала пандемии в оперативном штабе заявили о 502 жертвах COVID-19.

«Выписаны сегодня 172 человека. Итого выздоровевших - 37 638», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 500
СКР передает, у Белозерцева налички 500 миллионов.

Гость||

Опять 500)

Имя: Гость
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