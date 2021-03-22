Оперштаб: число жертв коронавируса в области превысило 500

22.03.2021 | 20:44

Во вторник, 22 марта, в Пензенской области стало известно о четырех новых жертвах коронавирусной инфекции. Все они женщины. Все они страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклерозом и артериальной гипертензией.

Старшей из умерших было 89. Кроме перечисленных недугов у нее выявили аденокарциному (злокачественную опухоль) желудка II степени и угловой зоб щитовидной железы.

Второй было 88. Она имела злокачественное новообразование в правой почке.

Третьей было 80 (у нее также диагностировали атеросклеротический нефросклероз), четвертой - 73 (сахарный диабет II типа, болезнь Паркинсона).

Таким образом, с начала пандемии в оперативном штабе заявили о 502 жертвах COVID-19.

«Выписаны сегодня 172 человека. Итого выздоровевших - 37 638», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.