Названа допустимая сумма для карманных расходов детей

Давать детям деньги на карманные расходы рекомендуется с того момента, как у них появляется потребность самостоятельно совершать покупки. Это может быть возраст 6-7 лет.

Таким мнением в беседе с изданием aif.ru поделилась психолог Юлия Лосевская. По ее словам, детям нужно давать символическую сумму - от 50 до 300 рублей - и с возрастом постепенно увеличивать ее.

«Родителю важно понимать, для чего именно ребенку нужны деньги. В школе траты ребенка в основном привязаны к походу в столовую, нужно обговорить с ним, сколько ему нужно на это денег», - пояснила специалист.

Когда ребенку исполнится 10 лет, контроль над его тратами можно начать ослаблять. Запрещать покупки не рекомендуется, но можно проконсультировать ребенка, на что лучше израсходовать средства. Так он научится управлять финансами и осознанно распоряжаться ими.

Психолог подчеркнула, что карманные деньги не должны становиться инструментом наказания или поощрения, чтобы сформировать у ребенка здоровое отношение к финансам.

