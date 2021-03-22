Членство Ивана Белозерцева в «Единой России» приостановили

22.03.2021 | 16:10

Президиум политсовета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановил членство губернатора Ивана Белозерцева, пишет ТАСС в понедельник, 22 марта.

Связано это с возбуждением уголовного дела в отношении главы региона.

Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.