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Общество

Членство Ивана Белозерцева в «Единой России» приостановили

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Президиум политсовета Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» приостановил членство губернатора Ивана Белозерцева, пишет ТАСС в понедельник, 22 марта.

Связано это с возбуждением уголовного дела в отношении главы региона.

Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.

Ивану Белозерцеву инкриминируют получение денег и ценного имущества (на сумму более 31 млн руб.) от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова через водителя представительства Пензенской области при Правительстве РФ Геннадия Маркова и замдиректора представительства Федора Федотова.

Взятки платились за предоставление ГК «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов на поставку в медицинские учреждения региона лекарств, закупаемых за счет бюджета.

Свою вину губернатор не признал. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Такое наказание предусмотрено частью 6 статьи 291 Уголовного кодекса РФ, по которой он проходит.

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Гость||

Ни член Ты нам,ни член.....

Гость||

Ну что? Откупится и соскочет на условку. Или сядет?

Гость||

С какого хрена приостановили? Вину не признал,только по решению суда.Видно же,дело шито белыми нитками.А если будет оправдан? Нет что бы ударить всей красой и мощью великой партии в защиту своего члена,наперегонки бегут побольнее пнуть.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.
Не удивляйтесь если Белозерцев помрёт в СИЗО ибо с его здоровьем и такое возможно. Так что не удивляйтесь.

Гость||

В теннис, хоккей играет, а здоровье плохое...

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.
Не удивляйтесь если Белозерцев помрёт в СИЗО ибо с его здоровьем и такое возможно. Так что не удивляйтесь.
Бравый хоккеист, берущий на абордаж всех юниоров. Кормится по флотски. Стреляет по македонски из 5 ружей. Так что не надо, Федя.

Гость||

Прославился на плакатах широкими плечами и крепкой грудью для опоры слабых и сирых. Прошёл все комиссии по здоровью

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Губернатора, согласно постановлению Басманного районного суда Москвы, арестовали до 20 мая. Он заключен под стражу. В удовлетворении ходатайства со стороны защиты об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста было отказано.
Не удивляйтесь если Белозерцев помрёт в СИЗО ибо с его здоровьем и такое возможно. Так что не удивляйтесь.
А ты откуда знаешь про его здоровье?

Гость||

30 лет отсидит без всякого ущерба. Потом на отдых в свой особнячок на перекрёстке Карла Маркса - Красная. Тишина, чистый воздух, рядом музей и дворянское гнездо потомков обкомов.

Гость||

Второй день данной новости радуюсь

Гость||

Гость писал(a):

на отдых в свой особнячок на перекрёстке Карла Маркса - Красная.
Разве и этот недодворец его?

Гость||

Гость писал(a):

А ты откуда знаешь про его здоровье?
Главное что об этом должен был знать суд.

Гость||

Гость писал(a):

Презумпция - понятие судебное, а не гражданское.
Открой Конституцию Российской Федерации, дебил.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
на отдых в свой особнячок на перекрёстке Карла Маркса - Красная.
Разве и этот недодворец его?
Он самый. Причём по проекту в исторической зоне всего два этажа, но своей рукой незаконно надстроил ещё столько же вверх.

Гость||

22.03.2021 16:23|

Ну что? Откупится и соскочет на условку. Или сядет?

Уже сидит

Имя: Гость
Комментарий:

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