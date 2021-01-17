В регионе за сутки выписали более 140 перенесших COVID-19 пациентов

17.01.2021 | 21:11

В воскресенье, 17 января, в региональном оперативном штабе сообщили о новых пациентах, выписанных медиками после перенесенного коронавируса.

За сутки 147 человек пополнили ряды выздоровевших. Общее число поборовших опасную инфекция в Пензенской области составило 23 685.

Новых жертв коронавируса 17 января не зарегистрировали.

18-го числа на всей территории Российской Федерации стартует массовая вакцинация граждан от COVID-19. В регионе на портале пенза-доктор. рф открылась запись на прививку. На 15 января свое желание получить первый компонент препарата изъявили 897 человек.