В регионе почти 900 человек записались на вакцинацию от коронавируса

17.01.2021 | 13:19

В Пензенской области на пятницу, 15 января, на прививку от коронавируса записалось 897 человек. Данные обнародовало региональное министерство здравоохранения в своем аккаунте в соцсети Instagram.

На 15-е число в регионе первый компонент вакцины «Спутник V» получило 940 человек, второй - 340. По словам главы областного минздрава Александра Никишина, у привитых отрицательных реакций не выявлено.

Прививочные пункты откроются на базе медучреждений во всех районах области. Записаться на процедуру можно на портале пенза-доктор.рф.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 граждан с 18 января. В преддверии этого события сетевое издание «ПензаИнформ» запустило опрос среди своих читателей, собираются ли они прививаться. Большинство респондентов (67%) дали отрицательный ответ. В голосовании приняли участие более 500 человек.