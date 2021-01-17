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Общество

В регионе почти 900 человек записались на вакцинацию от коронавируса

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В Пензенской области на пятницу, 15 января, на прививку от коронавируса записалось 897 человек. Данные обнародовало региональное министерство здравоохранения в своем аккаунте в соцсети Instagram.

На 15-е число в регионе первый компонент вакцины «Спутник V» получило 940 человек, второй - 340. По словам главы областного минздрава Александра Никишина, у привитых отрицательных реакций не выявлено.

Прививочные пункты откроются на базе медучреждений во всех районах области. Записаться на процедуру можно на портале пенза-доктор.рф.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от COVID-19 граждан с 18 января. В преддверии этого события сетевое издание «ПензаИнформ» запустило опрос среди своих читателей, собираются ли они прививаться. Большинство респондентов (67%) дали отрицательный ответ. В голосовании приняли участие более 500 человек.

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Гость||

Из млн+ населения - 900 записавшихся - оч достойный результат и показатель доверия населения к власти.

Имя: Гость
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