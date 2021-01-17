Губернатор поделился видео, на котором он встретил утро с лопатой

В воскресенье, 17 января, уборкой выпавшего снега был занят и губернатор Иван Белозерцев. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.
На кадрах глава региона расчищает занесенную дорожку.
«Такого объема снега в Пензенской области не было давно. Коммунальные службы сегодня объективно пока не справляются. Я искренне благодарю всех, кто взял в руки лопаты, скребки и оказывает помощь в уборке своих территорий, городов, районов, населенных пунктов, дорожек, тротуаров. Огромное вам спасибо», - сказал Иван Белозерцев, прервав работу.
В настоящий момент ликвидация последствий непогоды продолжается. В регионе уборкой снега заняты почти 4 000 человек и более 1 360 спецавтомобилей.
А гармонь Где музыкальное сопровождение