Губернатор поделился видео, на котором он встретил утро с лопатой

17.01.2021 | 11:25

В воскресенье, 17 января, уборкой выпавшего снега был занят и губернатор Иван Белозерцев. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

На кадрах глава региона расчищает занесенную дорожку.

«Такого объема снега в Пензенской области не было давно. Коммунальные службы сегодня объективно пока не справляются. Я искренне благодарю всех, кто взял в руки лопаты, скребки и оказывает помощь в уборке своих территорий, городов, районов, населенных пунктов, дорожек, тротуаров. Огромное вам спасибо», - сказал Иван Белозерцев, прервав работу.

В настоящий момент ликвидация последствий непогоды продолжается. В регионе уборкой снега заняты почти 4 000 человек и более 1 360 спецавтомобилей.