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Общество

Губернатор поделился видео, на котором он встретил утро с лопатой

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В воскресенье, 17 января, уборкой выпавшего снега был занят и губернатор Иван Белозерцев. Соответствующим видео он поделился с подписчиками в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.

На кадрах глава региона расчищает занесенную дорожку.

«Такого объема снега в Пензенской области не было давно. Коммунальные службы сегодня объективно пока не справляются. Я искренне благодарю всех, кто взял в руки лопаты, скребки и оказывает помощь в уборке своих территорий, городов, районов, населенных пунктов, дорожек, тротуаров. Огромное вам спасибо», - сказал Иван Белозерцев, прервав работу.

В настоящий момент ликвидация последствий непогоды продолжается. В регионе уборкой снега заняты почти 4 000 человек и более 1 360 спецавтомобилей.

Источник — видео vk.com/id572326065
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Гость||

А гармонь Где музыкальное сопровождение

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Такого объема снега в Пензенской области не было давно. Коммунальные службы сегодня объективно пока не справляются.
Коммунальные службы в городе Пензе никогда не справляются! НИКОГДА! НИКОГДА! НИКОГДА! Много снега выпало - очередные отговорки. Во второй половине 1990-х при мэре Калашникове тоже снега много выпало однажды в ноябре. Но коммунальные службы справились.

Гость||

В советское время зимы были снежные и морозные.А в Мурманске там и сейчас зимы такие.Технику приобретать нужно вовремя, платить людям нормальную зарплату.

Гость||

Не может работать головой, работай руками.

Гость||

А оператор стоит по пояс в снегу?

Гость||

Гость писал(a):

Не может работать головой, работай руками.
Не можешь руками - работай языком.

Гость||

немаленький него участочек

Гость||

Толково придумано.

Гость||

А для чего вообще этот рекламный ролик?

Гость||

Дворникам хоть плати, хоть не плати в зиму идти работать не хотят, тяжело. Работают, сильный снегопад разворачиваются и уходят. У магазинов может терпят, там территории маленькие.

Гость||

почему не видно с лопатой белинского главы? весь город завален снегом тротуары не чищены а он трубку не берет. и депутатов тоже громогласных не идно

Гость||

Это точно, старой закалки дворников нет. Одни однодневки, алкаши до первого аванса, а потом поминай, как звали.

Гость||

У него прислуги,дом работницы,садовники есть?почистят всевмест

Гость||

Бабы любят выставлять ролики

Гость||

Гость писал(a):

Бабы любят выставлять ролики
Инстасамки.

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Имя: Гость
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