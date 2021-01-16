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Общество

В Пензенской области за сутки выявлено еще 230 случаев COVID-19

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230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Пензенской области за минувшие сутки в субботу, 16 января.

Это новый антирекорд по количеству заболевших. Предыдущий был установлен накануне (219 новых случаев коронавируса) и превысил данные 14-го числа (212).

Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди пациентов - 5 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет.

182 случая (79%) заболевания приходится на Пензу, то есть практически четыре человека из пяти.

11 фактов инфицирования зарегистрировано в городе Заречном, 9 - в Кузнецком районе, 8 - в Нижнеломовском.

По 3 случая COVID-19 выявлено в Земетчинском, Никольском и Пензенском районах, по 2 - в Белинском, Бессоновском, Городищенском и Шемышейском, по 1 - в Камешкирском, Лопатинском и Наровчатском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 29 314 случаев СOVID-19.

За этот период выздоровело 23 386 пациентов, 157 из которых выписались накануне, 15-го числа. В тот же день стало известно о смерти трех пациентов - 44-летней женщины и двух мужчин, 56 и 57 лет. В общей сложности количество летальных случаев составляет 352.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Попэрло...

Магазинная корпоративно-ажиотажная шушера приболела

Гость||

Власть абсолютно ничего не делают

Гость||

Устраивали детям корпоративы в кафешках, по ёлкам таскали, даже грудничков. У нынешние мамаши мозги свои протелефонили совсем

Гость||

Кроме как продлевать самоизоляцию 65+ (смысл???) никаких действий...

Гость||

"нынешние мамаши мозги свои протелефонили совсем"

Так они бессмертные, в их возрасте не умирают, а на других им наплевть

Гость||

Больше штрафов, высоких и разных! Казна пуста, всё пущено на демонтаж Уральской Пыхты на плосчади Ильичя!

Гость||

а привифка то не работает!

Гость||

Антирекордами славен край Пензенский.

Гость||

Гость писал(a):

а привифка то не работает!
Прививка одноразовая и на полгода. Через полгода антител не останется, а ежели попытаться привиться снова - новых антител не появится, т.к. организм "привык"

Гость||

какой выход?

Гость||

Гость писал(a):

а ежели попытаться привиться снова - новых антител не появится, т.к. организм "привык"
это кто такое сообщил?

Гость||

Выход - не верить в бредни про барановирус

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
а ежели попытаться привиться снова - новых антител не появится, т.к. организм "привык"
это кто такое сообщил?
На Эхе Москвы эксперт рассказал

Гость||

странные у них эксперты.

Гинцбург оценил защитные свойства повторной...

Повторная вакцинация от коронавируса увеличивает защиту организма в шесть раз. Об этом сообщил глава НИЦ имени Гамалеи ... Иммунная система направляет усилия для выработки антител и образования клеток памяти при повторной вакцинации.

Гость||

На то он и Гинцбург, чтоб гешефт получить. Готовьте уши для лапши

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Имя: Гость
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