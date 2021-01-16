В Пензенской области за сутки выявлено еще 230 случаев COVID-19

16.01.2021 | 11:36

230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Пензенской области за минувшие сутки в субботу, 16 января.

Это новый антирекорд по количеству заболевших. Предыдущий был установлен накануне (219 новых случаев коронавируса) и превысил данные 14-го числа (212).

Как сообщили в региональном оперативном штабе, среди пациентов - 5 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 17 лет.

182 случая (79%) заболевания приходится на Пензу, то есть практически четыре человека из пяти.

11 фактов инфицирования зарегистрировано в городе Заречном, 9 - в Кузнецком районе, 8 - в Нижнеломовском.

По 3 случая COVID-19 выявлено в Земетчинском, Никольском и Пензенском районах, по 2 - в Белинском, Бессоновском, Городищенском и Шемышейском, по 1 - в Камешкирском, Лопатинском и Наровчатском районах.

Всего с начала эпидемии в регионе зарегистрировано 29 314 случаев СOVID-19.

За этот период выздоровело 23 386 пациентов, 157 из которых выписались накануне, 15-го числа. В тот же день стало известно о смерти трех пациентов - 44-летней женщины и двух мужчин, 56 и 57 лет. В общей сложности количество летальных случаев составляет 352.