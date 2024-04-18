Пензенские хирурги сохранили ноги саперу-добровольцу

Сосудистые хирурги областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко помогли пензенскому саперу-добровольцу, отцу троих детей, получившему травму в зоне СВО. У мужчины отказывали обе ноги.
Пензенец работал на бронетехнике. Во время участия в спецоперации он успел заслужить медаль за взятие Лисичанска.
После того как боец попал в военный госпиталь, его направили в областную больницу.
«Было выявлено тяжелое поражение брюшного отдела аорты с критичным нарушением кровоснабжения обеих ног, что в самом ближайшем будущем грозило их ампутацией», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Денис Михайлов.
Врачи решили провести сложную операцию и заменить аорты и артерии сосудистыми протезами. Все завершилось успешно.
Пензенца уже выписали на реабилитацию. Из больницы он вышел на своих ногах.
«Для отца троих детей, который в обычной жизни работал водителем большегрузов, СВО - это не первая горячая точка, до этого был Кавказ в 1992 году», - сообщили в минздраве.
Боец подал заявление, чтобы продолжить участие в спецоперации.
Ранее в Пензе хирурги прооперировали мобилизованного, раненного кассетным снарядом. А перед этим врачи достали осколок из бедра другого участника спецоперации и спасли жизнь мужчине с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.
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