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Общество

Пензенские хирурги сохранили ноги саперу-добровольцу

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Сосудистые хирурги областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко помогли пензенскому саперу-добровольцу, отцу троих детей, получившему травму в зоне СВО. У мужчины отказывали обе ноги.

Пензенец работал на бронетехнике. Во время участия в спецоперации он успел заслужить медаль за взятие Лисичанска.

После того как боец попал в военный госпиталь, его направили в областную больницу.

«Было выявлено тяжелое поражение брюшного отдела аорты с критичным нарушением кровоснабжения обеих ног, что в самом ближайшем будущем грозило их ампутацией», - рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Денис Михайлов.

Врачи решили провести сложную операцию и заменить аорты и артерии сосудистыми протезами. Все завершилось успешно.

Пензенца уже выписали на реабилитацию. Из больницы он вышел на своих ногах.

«Для отца троих детей, который в обычной жизни работал водителем большегрузов, СВО - это не первая горячая точка, до этого был Кавказ в 1992 году», - сообщили в минздраве.

Боец подал заявление, чтобы продолжить участие в спецоперации.

Ранее в Пензе хирурги прооперировали мобилизованного, раненного кассетным снарядом. А перед этим врачи достали осколок из бедра другого участника спецоперации и спасли жизнь мужчине с проникающим огнестрельным ранением грудной клетки.

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Источник — фото областного минздрава
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