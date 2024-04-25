Полиция получит доступ к врачебной тайне потенциально опасных граждан

25.04.2024 | 07:56

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому медицинские организации будут раскрывать полиции врачебную тайну потенциально опасных пациентов.

Сейчас диспансерное наблюдение может устанавливаться за человеком с хроническим и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями.

Авторы идеи предлагают также сообщать полиции о лицах со склонностью к совершению общественно опасных действий.

Предполагается, что правоохранители в пределах своей компетенции будут наблюдать за такими гражданами, чтобы предупредить преступления и административные правонарушения.

«Сведения будут передаваться через систему межведомственного электронного взаимодействия», - уточняет «Парламентская газета».