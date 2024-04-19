В Пензенской области от укусов клещей пострадал 41 человек

19.04.2024 | 11:43

За неделю, с 12 по 18 апреля, в Пензенской области зарегистрировали 30 случаев укуса людей клещами.

За этот же период специалисты лабораторно исследовали 24 членистоногих. В 4 из них обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза.

Всего же с начала сезона активности кровососов, который стартовал 1 апреля, от них пострадал 41 человек, в том числе 17 детей в возрасте до 14 лет.

В Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области сообщили, что в регионе началась акарицидная обработка территорий летних оздоровительных учреждений и мест массового отдыха населения.

За неделю необходимые мероприятия провели на 3 таких объектах общей площадью 1,2 га, что составляет 0,55% от запланированной к защите от клещей в этом сезоне.