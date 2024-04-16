Сетевое издание|18+|Вторник|16 апр 2024|23:25
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн завершен текущий ремонт в отделениях для медицинской реабилитации: физиотерапевтическом и дневного стационара. Из регионального бюджета на него выделяли более 12,5 млн рублей.

В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

Рабочие заменили двери, напольные покрытия, сантехнику, элементы освещения, керамическую плитку в помещениях с влажным режимом, покрасили стены.

«Установлены поручни и адаптированы санитарные узлы для лиц с ограниченными возможностями», - сообщил начальник госпиталя Вадим Аббакумов.

В областном минздраве отметили, что сейчас существует большой запрос на медицинскую реабилитацию (в частности, для возвратившихся участников СВО).

В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

«Есть потребность на базе госпиталя развивать профильную помощь и реабилитацию. Мы должны уделять внимание и ветеранам боевых действий, и людям пожилого возраста!» - поставил задачу министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Отделение дневного стационара не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием. Оно предназначено для пациентов неврологического профиля, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами спинного и головного мозга.

В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минздрава
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте