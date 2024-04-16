В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

16.04.2024 | 19:31

В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн завершен текущий ремонт в отделениях для медицинской реабилитации: физиотерапевтическом и дневного стационара. Из регионального бюджета на него выделяли более 12,5 млн рублей.

Рабочие заменили двери, напольные покрытия, сантехнику, элементы освещения, керамическую плитку в помещениях с влажным режимом, покрасили стены.

«Установлены поручни и адаптированы санитарные узлы для лиц с ограниченными возможностями», - сообщил начальник госпиталя Вадим Аббакумов.

В областном минздраве отметили, что сейчас существует большой запрос на медицинскую реабилитацию (в частности, для возвратившихся участников СВО).

«Есть потребность на базе госпиталя развивать профильную помощь и реабилитацию. Мы должны уделять внимание и ветеранам боевых действий, и людям пожилого возраста!» - поставил задачу министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.

Отделение дневного стационара не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием. Оно предназначено для пациентов неврологического профиля, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами спинного и головного мозга.