В госпитале для ветеранов войн отремонтировали два отделения

В Пензенском областном госпитале для ветеранов войн завершен текущий ремонт в отделениях для медицинской реабилитации: физиотерапевтическом и дневного стационара. Из регионального бюджета на него выделяли более 12,5 млн рублей.
Рабочие заменили двери, напольные покрытия, сантехнику, элементы освещения, керамическую плитку в помещениях с влажным режимом, покрасили стены.
«Установлены поручни и адаптированы санитарные узлы для лиц с ограниченными возможностями», - сообщил начальник госпиталя Вадим Аббакумов.
В областном минздраве отметили, что сейчас существует большой запрос на медицинскую реабилитацию (в частности, для возвратившихся участников СВО).
«Есть потребность на базе госпиталя развивать профильную помощь и реабилитацию. Мы должны уделять внимание и ветеранам боевых действий, и людям пожилого возраста!» - поставил задачу министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев.
Отделение дневного стационара не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием. Оно предназначено для пациентов неврологического профиля, с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами спинного и головного мозга.
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