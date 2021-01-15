COVID-19: в области опять обновился антирекорд по числу зараженных

15.01.2021 | 11:04

В пятницу, 15 января, в Пензенской области в очередной раз обновился антирекорд по числу зараженных коронавирусом, диагноз которых подтвердился за сутки.

На этот раз речь идет о 219 жителях региона. Такие данные сообщил российский оперативный штаб. Общее число инфицированных теперь составляет 29 084.

Накануне за сутки выявили максимальное на тот день количество пациентов с COVID-19 - 212. Больше всего заразившихся, как всегда, зарегистрировали в Пензе - 199.

Несовершеннолетних среди инфицированных не оказалось. Общее число подхвативших вирус детей по-прежнему составляло 2 634.

14 января региональный оперштаб сообщил еще о двух жертвах опасной инфекции. Ушли из жизни женщины 1962 и 1953 года рождения. Таким образом, подтверждено 349 летальных исходов.

Выписано - 23 229.