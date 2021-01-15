Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|12:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-12oC
-11oC
Завтра | Снег |
 

Общество

COVID-19: в области опять обновился антирекорд по числу зараженных

Печать

В пятницу, 15 января, в Пензенской области в очередной раз обновился антирекорд по числу зараженных коронавирусом, диагноз которых подтвердился за сутки.

На этот раз речь идет о 219 жителях региона. Такие данные сообщил российский оперативный штаб. Общее число инфицированных теперь составляет 29 084.

Накануне за сутки выявили максимальное на тот день количество пациентов с COVID-19 - 212. Больше всего заразившихся, как всегда, зарегистрировали в Пензе - 199.

Несовершеннолетних среди инфицированных не оказалось. Общее число подхвативших вирус детей по-прежнему составляло 2 634.

14 января региональный оперштаб сообщил еще о двух жертвах опасной инфекции. Ушли из жизни женщины 1962 и 1953 года рождения. Таким образом, подтверждено 349 летальных исходов.

Выписано - 23 229.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Весело,весело встретили мы год!

Гость||

А в мире сегодня уже больше 2 миллионов летальных и днями будет 100 миллионов инфицированных.

Гость||

На крещение готовы к массовым купаниям?

Гость||

Когда начнётся вакцинация?

Гость||

Это растёт число для очереди на вакцинацию?

Пугать нужно реальным количеством смертей ОТ ковид и С ковид...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 11:16|

На крещение готовы к массовым купаниям?

Купание же отменили

Гость||

Гость писал(a):

15.01.2021 11:35|

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 11:16|

На крещение готовы к массовым купаниям?

Купание же отменили

Дуракам закон не писан!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 11:16|

На крещение готовы к массовым купаниям?

«В соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в целях предупреждения распространения заболеваемости крещенских купелей в этом году организовано не будет», - констатировали в мэрии.

Гость||

Нашли проблему. Кому нужно, найдут, где искупаться.

Гость||

Ой, как страшно-то!!! Закошмаренных подгоняете на прививку? Отличный план

Гость||

Гость писал(a):

Гость|15.01.2021 11:46|

Ой, как страшно-то!!! Закошмаренных подгоняете на прививку?

Ты об этом жену Грачевского спроси!

Гость||

Это официальная цифра. Неофициально в разы больше.

Гость||

кстати странно очень. Путин объявил о начале всеобщей вакцинации. Но люди не хотят вакцинку делать (что подтверждает недавний опрос на Пензаинформ). Сразу пошло вверх. Совпадение? не думаю

Гость||

Гость писал(a):

не думаю
ну и правильно, не напрягай свою извилину...

Гость||

открыт коридор заболевших от 210 до 230, поэтому первое время каждый день будут антирекорды, пока не откроют новый, более высокий типа 220-240

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте